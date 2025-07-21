رزان مغربي تغادر المستشفى بعد عملية في الرأس

أعلنت الفنانة اللبنانية رزان مغربي خروجها من المستشفى، عقب خضوعها لعملية جراحية جراء إصابتها بحادث سقوط جزء من سقف قاعة أحد الفنادق في مصر قبل أيام.

وقالت رزان، في تصريحات للصحافة المصرية، إنها غادرت المستشفى أمس الأحد، لافتة إلى استكمال رحلة علاجها من المنزل على مدار الأيام المقبلة.

ووجهت الفنانة اللبنانية الشكر والامتنان إلى جمهورها وزملائها وأصدقائها في الوسط الفني والإعلامي، وكل من بادر بالسؤال عنها والاطمئنان عليها بالمكالمات الهاتفية أو بالزيارات، مختصة بالشكر الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين في مصر، على جهوده الكبيرة والوجود إلى جانبها في المستشفى، على حد تعبيرها.

وأصدرت رزان مغربي قبل يومين بيانًا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، طمأنت فيه جمهورها على وضعها، موجهة الشكر للجميع بشأن الدعم النفسي الكبير الذي قُدم لها، في أعقاب تعرضها للحادث المفاجئ في أثناء حفل غنائي لها داخل أحد الفنادق في مصر.

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كما ظهرت رزان في أول صورة لها بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة في الرأس؛ وقد بدت عليها علامات التعافي، مع ضمادة طبية على جبينها، وفق ما نشره على حسابه عبر "إنستغرام" مدير أعمالها كريم الشايب، الذي أرفق الصورة بدعاء بالشفاء.

وبحسب صحف محلية، فإن الحادث أسفر عن إصابة رزان مغربي بجرحٍ قطعيٍّ في الرأس بطول 5 سم؛ إضافةً إلى إصاباتٍ لحقت بعددٍ من الحاضرين، من بينهم مساعدتها الخاصة.