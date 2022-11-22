السعودية.. إصدار طوابع وبطاقات تذكارية فريدة لعشاق القهوة‎‎

وتبلغ إصدارات المؤسسة الحكومية من الطوابع البريدية والتذكارية، ما يقارب من 470 طابعاً تم إصدارها بشكل دوري، في العديد من المناسبات الدولية والوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج، وفي المواسم السياحية والأحداث الكبرى على المستوى العالمي والإسلامي والعربي.

وشهدت العام الحالي العديد من المهرجانات والفعاليات والمعارض التي تحتفي بالقهوة بعد أن حددته وزارة الثقافة ليكون عام القهوة السعودية بهدف تعزيز مكانة أشهر ما مشروب عند السعوديين الذين يعتبرونه رمزاً من رموز ثقافتهم وموروثهم المحلي.

وبدأت كثير من الشركات والبنوك منذ مطلع العام الجاري باستقبال زبائنها بتقديم القهوة لهم كجزء من مشاركتها في الاحتفال، بينم كان تخصيص ركن خاص بتقديم القهوة في رالي داكار2022 الذي استضافته المملكة أبرز الاحتفالات بعام القهوة السعودية.

ولدى المقاهي العالمية الشهيرة، مئات الفروع في مدن المملكة منذ سنوات طويلة، حتى قبل أن تبدأ السعودية باستقبال السياح عام 2019 وتشهد انفتاحاً على الثقافة والفنون والترفيه، بهدف تلبية الطلب الكبير.

حيث تعد تلك المقاهي خياراً لجيل الشباب الذين يفضلون شرب القهوة وفق طرق تحضيرها الحديثة مقارنة بطريقة تحضيرها التقليدية التي يفضلها كبار السن وخارج المدن.

ووفقاً لدليل أصدرته شركة علاقات عامة سعودية هذا العام حول القهوة، وتضمن معلومات وافية عن البن، فإن العرب في جنوب شبه الجزيرة العربية أول من تذوق البن بعد أن لاحظ راعي أغنام النشاط على قطيعه عقب تناول ثمار تسبه الكرز، قبل أن يجربها بدافع الفضول وتبدأ علاقته مع البن.