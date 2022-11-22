السعودية.. إصدار طوابع وبطاقات تذكارية فريدة لعشاق القهوة
بات بإمكان عشاق القهوة في السعودية، وحتى خارجها، اقتناء طوابع وبطاقات تذكارية تتعلق بأشهر مشروب ساخن في العالم، حيث توجت المملكة اختيار العام الجاري 2022 ليكون عاماً للقهوة السعودية بإصدار طوابع وبطاقات تخلد المناسبة.
وتحمل الطوابع التي جاءت بأربعة أشكال وقيمة 3 ريال فقط لكل منها (أقل من دولار واحد)، أدوات القهوة من الدلة والفنجان وحتى نبتة البن التي تُزرع في المملكة وتنتج أنواع فاخرة من القهوة.
كما تحمل البطاقة التذكارية وقيمتها خمسة ريال (نحو دولار ونصف) أدوات القهوة بجانب رسم لرجل وامرأة وشعار مبادرة المملكة باختيار العام الحالي عاماً للقهوة السعودية.
ونشر البريد السعودي صوراً للطوابع والبطاقة التذكارية الجديدة عبر تويتر، وبدء باستقبال طلبات الراغبين باقتنائها.
وقال البريد السعودي إن إصداره الجديد يأتي "اعتزازاً بكون القهوة السعودية عنصراً ثقافياً مرتبطاً بهوية وثقافة المملكة على مر التاريخ".
كما نشر مبارك القحطاني، وهو أشهر جامع طوابع سعودي، صوراً للإصدار الجديد الذي سيكون فيما يبدو من أوائل من يقتنونه.
وحافظت مؤسسة البريد السعودي (سبل)، على إصدار الطوابع في المناسبات، وهو تقليد فقد بريقه في الزمن الحالي ولم تعد كثير من الدول تلتزم به في الوقت الحالي.
وتبلغ إصدارات المؤسسة الحكومية من الطوابع البريدية والتذكارية، ما يقارب من 470 طابعاً تم إصدارها بشكل دوري، في العديد من المناسبات الدولية والوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج، وفي المواسم السياحية والأحداث الكبرى على المستوى العالمي والإسلامي والعربي.
وشهدت العام الحالي العديد من المهرجانات والفعاليات والمعارض التي تحتفي بالقهوة بعد أن حددته وزارة الثقافة ليكون عام القهوة السعودية بهدف تعزيز مكانة أشهر ما مشروب عند السعوديين الذين يعتبرونه رمزاً من رموز ثقافتهم وموروثهم المحلي.
وبدأت كثير من الشركات والبنوك منذ مطلع العام الجاري باستقبال زبائنها بتقديم القهوة لهم كجزء من مشاركتها في الاحتفال، بينم كان تخصيص ركن خاص بتقديم القهوة في رالي داكار2022 الذي استضافته المملكة أبرز الاحتفالات بعام القهوة السعودية.
ولدى المقاهي العالمية الشهيرة، مئات الفروع في مدن المملكة منذ سنوات طويلة، حتى قبل أن تبدأ السعودية باستقبال السياح عام 2019 وتشهد انفتاحاً على الثقافة والفنون والترفيه، بهدف تلبية الطلب الكبير.
حيث تعد تلك المقاهي خياراً لجيل الشباب الذين يفضلون شرب القهوة وفق طرق تحضيرها الحديثة مقارنة بطريقة تحضيرها التقليدية التي يفضلها كبار السن وخارج المدن.
ووفقاً لدليل أصدرته شركة علاقات عامة سعودية هذا العام حول القهوة، وتضمن معلومات وافية عن البن، فإن العرب في جنوب شبه الجزيرة العربية أول من تذوق البن بعد أن لاحظ راعي أغنام النشاط على قطيعه عقب تناول ثمار تسبه الكرز، قبل أن يجربها بدافع الفضول وتبدأ علاقته مع البن.