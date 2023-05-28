محمد عبده يعتبر حفل "البترا" في الأردن تتويجا جميلا له

اعتبر الفنان السعودي محمد عبده وجوده في البترا تتويجا جميلا له، والحفل كان تجربة فريدة من نوعها.

وقال "فنان العرب"، أمام الجمهور عقب تكريمه، إن البترا تمثل بوابة العرب السياحية إلى العالم، وإن جمال المدينة وسحرها لا مثيل له.

وأحيا "أبو نوره"، مساء الجمعة، حفلاً غنائياً في ثاني فعاليات "مهرجان ليالي البترا الوردية" الذي يقام في القرية التراثية في مدينة البترا الأثرية جنوب الأردن.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى الأول من شهر أيلول المقبل، بفعاليات فنية وثقافية وفلكلورية منتقاة من الأردن والوطن العربي.

ويهدف "مهرجان ليالي البترا الوردية" إلى المساهمة في الترويج السياحي للمنطقة بشكل عام ومشروع القرية التراثية في البترا بشكل خاص، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".