نصائح لقيادة آمنة في رمضان

عادةً ما يكون شهر رمضان المبارك وقتًا صعبًا للبقاء آمنًا على الطريق، خاصة عندما تتغير أنماط النوم والأكل، ما قد يؤدي، في بعض الأحيان، إلى انخفاض مستويات التركيز وضعف الأداء.

وحرصا على سلامتك وسلامة مستخدمي الطريق الآخرين خلال الشهر الفضيل، من المهم الالتزام ببعض الاحتياطات الأساسية، وهذه أبرزها:

افحص سيارتك: تأكد أن سيارتك في حالة جيدة قبل الانطلاق على الطريق خلال شهر رمضان، عبر فحص الإطارات والفرامل والأضواء والإشارات للتأكد من أنها جميعها في حالة جيدة.