نصائح لقيادة آمنة في رمضان
عادةً ما يكون شهر رمضان المبارك وقتًا صعبًا للبقاء آمنًا على الطريق، خاصة عندما تتغير أنماط النوم والأكل، ما قد يؤدي، في بعض الأحيان، إلى انخفاض مستويات التركيز وضعف الأداء.
وحرصا على سلامتك وسلامة مستخدمي الطريق الآخرين خلال الشهر الفضيل، من المهم الالتزام ببعض الاحتياطات الأساسية، وهذه أبرزها:
افحص سيارتك: تأكد أن سيارتك في حالة جيدة قبل الانطلاق على الطريق خلال شهر رمضان، عبر فحص الإطارات والفرامل والأضواء والإشارات للتأكد من أنها جميعها في حالة جيدة.
لا تقد السيارة عندما تشعر بالتعب: الاحتياط الأكثر وضوحًا هو ببساطة عدم القيادة في المقام الأول عند الشعور بالتعب، فالأمر لا يستحق المخاطرة.
تأكد من حصولك على قسط من الراحة وتجديد نشاطك قبل الجلوس خلف عجلة القيادة، ربما من خلال الحصول على قيلولة أو استخدام وسائل النقل العام بدلًا من ذلك.
وإذا بدأت تشعر بالتوعك أثناء القيادة، فتوقف في أقرب وقت ممكن واسترح حتى تشعر بالتحسن.
ومن المهم التعرف على العلامات المبكرة للتعب والتصرف بناءً عليها. ولا تبدأ رحلة إذا كان لديك أي من هذه الأعراض، وتوقف واسترح إذا كنت كذلك بالفعل في الطريق.
ومن هذه العلامات، التثاؤب وضعف التركيز والنعاس وردود الفعل البطيئة، كذلك تجنب القيادة بعد تناول وجبة ثقيلة، وخاصة بعد الصيام، وانتبه إلى أن النوم داخل السيارة مع إغلاق جميع النوافذ وتشغيل مكيف الهواء قد يسبب الاختناق.
لذلك في حالة أردت النوم داخل السيارة، اركنها في الظل واترك قسما من النافذة مفتوحًا للسماح بتهوية السيارة، حتى لو كان المكيف شغالاً.
اتّبع قواعد السلامة: يجب عليك دائمًا اتباع قواعد السلامة عند قيادة السيارة، ولكن يجب أن تكون أكثر وعيًا لذلك خلال شهر رمضان.
وتشمل بعض القواعد الأكثر أهمية التي يجب اتباعها ارتداء حزام الأمان، وتجنب الاقتراب من السيارات أمامك، وعدم تجاوز السرعة القانونية لأن ذلك قد يجنبك القيادة المتهورة والحوادث.
كن أكثر مراعاةً للآخرين: قد يكون العديد من السائقين الآخرين على الطريق يعانون ما تعاني أنت منه.
لذا، كن مهذبًا ومراعيًا للآخرين بشكل خاص. وحاول ألا تغضب كثيرًا لأن هذا لن يؤدي إلا إلى تأجيج أي موقف وزيادة احتمالية الحوادث، كذلك تجنب الجدال مع سائقي السيارات الذين ينتهكون قواعد المرور، وابق في مسارك.
القيادة بشكل دفاعي: احترس من السائقين الآخرين على الطريق، وحاول دائمًا التوقع لتجنب المواقف الخطرة الناتجة عن تصرفات السائقين الآخرين.
خطط للرحلات بعناية أكبر: مع احتمال تأثر أداء قيادتك خلال شهر رمضان، قد ترغب في تجنب حركة المرور في ساعات الذروة طوال الشهر. وقد تكون القيادة خلال هذه الأوقات أمرًا شاقًا، خاصة في المدن الأكثر ازدحامًا.
ومن خلال الجلوس خلف عجلة القيادة خارج فترات الذروة، ستتمكن من القيادة بشكل أكثر راحة ما يقلل من خطر تعرضك لحادث.
وبالإضافة إلى الاهتمام أكثر بوقت القيادة، من المهم أيضًا أن تفكر فيما إذا كانت القيادة فكرة جيدة في المقام الأول.
احترس من المشاة: كن أكثر حذرًا من المشاة خلال شهر رمضان، خاصة حول المساجد وتجمعات الإفطار، واحترس من الأشخاص الذين يعبرون الطريق وأعطهم حق المرور.
تجنب عوامل التشتيت: تجنب استخدام هاتفك أو أي شيء آخر يشتت انتباهك أثناء القيادة خلال شهر رمضان. فالتركيز فقط يجب أن يكون على القيادة.