"المليئية".. دراما شعبية تنبض بالصراع والأسطورة في رمضان 2026

انطلقت، صباح الاثنين الماضي، في العاصمة السورية دمشق، أولى مراحل تصوير المسلسل الدرامي الجديد "المليئية"، تمهيدًا لعرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2026.

بدأ تصوير المشاهد الأولى داخل موقع يحاكي الحارات الدمشقية الشعبية، بما ينسجم مع حبكة المسلسل الذي تدور أحداثه في حارة تحمل الاسم ذاته "المليئية"، حيث تتقاطع فيها ملامح الواقع مع الخيال لتجسيد يوميات أهل الحي، وهمومهم، وتفاصيل حياتهم.

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ويغوص العمل في عوالم متشابكة من الصراعات النفسية والاجتماعية، ضمن سرد درامي مشوّق تنسج خيوطه بين الرومانسية والتوتر، في بيئة تتلاقى فيها المشاعر مع نفوذ السلطة، وتنقلب فيها التحالفات بتقلّب الظروف.

ولا يخلو المسلسل من بُعد أسطوري يمنح السرد طابعًا فريدًا يُثري رمزيته ويُضفي عمقًا مختلفًا على الحكاية.

يضم "المليئية" نخبة من نجوم الدراما السورية، من أبرزهم: عبد الحكيم قطيفان، ونادين خوري، ومرح جبر، ورنا شميس، ولينا حوارنة، وجلال شموط، وعزوان الصفدي، ووسيم الرحبي، وعلا باشا، وغسان عزب، وآخرون.

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العمل من تأليف جودت البيك وإخراج محمد زهير رجب، المعروف بأسلوبه البصري المميز وقدرته على تقديم بيئات درامية تنبض بالحياة والتفاصيل.

وبحسب وسائل إعلام سورية، يُعد "المليئية" ثالث الأعمال الدرامية التي تدخل حيّز التصوير لموسم رمضان 2026، بعد مسلسلي "كيان" و"لا مكان لا زمان"، في حين يُنتظر الإعلان قريبًا عن انطلاق تصوير مسلسلات أخرى من أبرزها: "مطبخ المدينة" و"سعادة المجنون".