خيارات سفر متنوعة لأصحاب الاحتياجات الخاصة في ألمانيا
تسعى ألمانيا لتوفير تجارب سياحية فريدة لأصحاب الاحتياجات الخاصة، من خلال تعزيز المرافق السياحية المريحة والمنوعة المخصصة للمسافرين من هذه الفئة.
وأطلقت ألمانيا، عبر المجلس الوطني الألماني للسياحة، استثمارات واسعة في مجال السياحة بالاعتماد على آراء الخبراء، لتوفير مرافق سياحية وترفيهية شاملة بالكامل تلبي تطلعات جميع الزوار وتساعدهم على تجاوز التحديات الثقافية والجسدية.
وقالت يامينا صوفو، مديرة المكتب الوطني الألماني للسياحة: "حققت ألمانيا من خلال تعاونها مع صناع القرار ومزوديّ خدمات الإقامة ومدراء المواقع، إنجازات عديدة مثل إنشاء مسارات مخصصة للكراسي المتحركة إلى المواقع التاريخية، وتوفير نصوص صوتية ومكتوبة بلغة بريل، وإنشاء مواقف سيارات ودورات مياه مخصصة، مما أتاح للزوار الوصول إلى مجموعة واسعة من الأنشطة التي لم تكن متاحة أو متوفرة بسهولة من قبل".
وتلبّي مبادرة السياحة للجميع احتياجات سبع فئات من الزوار، ممن يعانون من صعوبات حركية أو سمعية أو بصرية أو يستخدمون كرسياً متحركاً أو يعانون من صعوبة في التعلّم، إضافة إلى المكفوفين.
ويجمع الشريط الساحلي لولاية ساكسونيا السفلى بين الأجواء البحرية المميزة والتراث العريق، ويتيح الوصول إلى الحديقة الوطنية في بحر وادن المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
بينما تقود الجولات السياحية المريحة في مدينة أوسلار القريبة إلى سلسلة جبال منخفضة تزخر بالغابات الواسعة والتلال الخلابة.
ويوفر تلفريك فيلدبرج في جنوب غرب ألمانيا إطلالات خلابة على جبال الألب السويسرية مع تسهيلات خاصة لمستخدمي الكراسي المتحركة.