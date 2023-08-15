خيارات سفر متنوعة لأصحاب الاحتياجات الخاصة في ألمانيا

وقالت يامينا صوفو، مديرة المكتب الوطني الألماني للسياحة: "حققت ألمانيا من خلال تعاونها مع صناع القرار ومزوديّ خدمات الإقامة ومدراء المواقع، إنجازات عديدة مثل إنشاء مسارات مخصصة للكراسي المتحركة إلى المواقع التاريخية، وتوفير نصوص صوتية ومكتوبة بلغة بريل، وإنشاء مواقف سيارات ودورات مياه مخصصة، مما أتاح للزوار الوصول إلى مجموعة واسعة من الأنشطة التي لم تكن متاحة أو متوفرة بسهولة من قبل".

وتلبّي مبادرة السياحة للجميع احتياجات سبع فئات من الزوار، ممن يعانون من صعوبات حركية أو سمعية أو بصرية أو يستخدمون كرسياً متحركاً أو يعانون من صعوبة في التعلّم، إضافة إلى المكفوفين.