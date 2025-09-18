22 أكتوبر.. محاكمة البلوغر أكرم سلام في قضية التعدي على سيدة أردنية

أجّلت محكمة جنح المقطم جلسة البلوغر المصري أكرم سلام، على خلفية اتهامه باستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع سيدة أردنية الجنسية، إلى 22 أكتوبر، لسداد الرسوم والإعلان ومثوله من محبسه لحضور الجلسة، وذلك بعدما دفع المحامي هاني سمير، دفاع المجني عليها، بالادعاء بالتعويض المدني المؤقت بمبلغ 500 ألف وواحد جنيه.

وكشف أمر إحالة المتهم أكرم سلام في القضية رقم 9597 لسنة 2025 جنح المقطم، أنه في دائرة قسم المقطم استعرض القوة ولوّح بالعنف بقصد تكدير الأمن والسكينة العامة وفرض السيطرة وبث الرعب في نفوس المواطنين، وذلك حال كونه محرزًا سلاحًا أبيض (سكينًا)، على النحو المبين بالأوراق.

ووجهت النيابة العامة للمتهم في القضية رقم 1694 لسنة 2024 تهمة حيازة سلاح دون ترخيص وحيازة مواد مخدرة واستعراض القوة.

وأضافت التحقيقات أن البلوغر أكرم سلام وآخرين تعدوا على سيدة نتيجة خلافات بينهم حول أرباح فيديوهات يوتيوب، في منطقة المقطم بمحافظة القاهرة.

وفي المقابل، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال المجني عليها في القضية رقم 1694 لسنة 2024 جنح المقطم، حيث قالت "نجلاء"، 41 عامًا، إنها في أواخر شهر يناير الماضي، تفاجأت خلال ركنها سيارتها أسفل العقار الذي تسكنه بميدان النافورة، منطقة المقطم، بشخص ينادي باسمها.

وأوضحت أنها التفتت لمعرفة من يناديها، لكنها فوجئت بأحدهم يرش مادة حارقة في وجهها أصابتها بعينها، ما منعها من رؤية ذلك الشخص، ثم تعدى عليها بالضرب وأمسك بشعرها لسحبها إلى الخلف. وعند محاولتها الهرب، تمكن من الإمساك بشعرها بسبب إصابتها بعينها.

واستكملت أنها تعرضت للضرب بأداة حادة ألحقت إصابة بيدها اليسرى، وتسببت أيضًا في إجهاضها، ما دفعها إلى الصراخ في الشارع حتى تجمع المارة حولها، إلا أنهم لم يتمكنوا من الإمساك بالمتهم الذي هرب داخل سيارة كان بداخلها آخرون.