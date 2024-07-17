هل سمحت الحكومة المصرية للموظفين بالعمل "أونلاين"؟

كشفت الحكومة المصرية حقيقة صدور قرار بمنح يوم الأحد من كل أسبوع إجازة لموظفي الدولة، على أن يعملوا من المنزل "أونلاين"، مشيرة إلى أن القرار الذي تم تداوله بشكل واسع خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل، قديم منذ العام الماضي، ولن يطبق هذا العام.

وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بيانا صحفيا أكدت من خلاله أن الفيديو الذي يتضمن قرارا لرئيس الوزراء المصري بعودة يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل للموظفين بنظام الـ"أونلاين" من المنزل اعتبارا من شهر أغسطس المقبل، ليس صحيحا.

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وأكد المجلس أن لا صحة لتلك الإشاعات، وأن الفيديو المتداول قديم، ويعود إلى العام الماضي.

وأضاف البيان أن قرار رئيس الوزراء الخاص بعمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع بنظام الـ"أونلاين" قد صدر ليُطَبَّق فقط خلال شهر أغسطس من العام الماضي 2023، دون مد هذا القرار أو تطبيقه خلال العام الحالي 2024، مناشدا المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المفبركة.