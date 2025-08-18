في ذكرى ميلاده.. إبراهيم نصر أسطورة "الكاميرا الخفية" وصانع بهجتها‎

رغم أن الفنان المصري الراحل إبراهيم نصر ترك إرثًا مهمًّا ومتنوعًا في السينما والدراما التلفزيونية، فإنه حقق نجاحًا أسطوريًّا في مجال برامج "الكاميرا الخفية" وما تتضمنه من كوميديا وخفة ظل و"مقالب" محببة لدى الجمهور.

ويمكن القول، إن الفنان الذي يصادف اليوم الـ18 من أغسطس ذكرى ميلاده عام 1946 هو المؤسس الفعلي لتلك النوعية من البرامج في تسعينيات القرن الماضي، والتي ظل يقدمها لسنوات عديدة في شهر رمضان.

ويعود تاريخ ظهور برامج "الكاميرا الخفية" في مصر إلى عام 1983 وتحديدًا في رمضان على يد فؤاد المهندس، لكنها لم تعرف الجماهيرية والتعمق والتنوع، كما لم تعلق بأذهان أجيال متوالية، إلا على يد إبراهيم نصر.

واشتهر نصر بمجموعة من الشخصيات التي قدمها على هامش تلك البرامج مثل: "زكية زكريا" و"غباشي النقراشي"، فضلًا عن التعبيرات الكوميدية التي صكها ببراعة ولا تزال متداولة حتى الآن رغم مرور أكثر من 5 سنوات على رحيله في مايو 2020.

ومن أبزر تلك التعبيرات: " لو عاوزنا نذيع هنذيع"، "اوعى الجمبري يعضك"، "يا نجاتي انفخ البلالين"، " كشكشها متعرضهاش"، " أنت شبه خالي خميس"، "لما أقول لك تبخ تبخ".

وشارك في العديد من المسلسلات البارزة منها "حكاية لها العجب"،" قلوب خضراء"، " الزمن المر"، "على باب زويلة"، "مارد الجبل"، وفي المسرح قدم "عطشان يا صبايا"، " إحنا جدعان أوى"، "عائلة عصرية جدا"، "مطلوب مجرمين فورًا"، "زكية زكريا والعصابة المفترية".

واشتهر في السينما بشخصيتي "جعيدي" التي قدمها مع عادل إمام في فيلم "شمس الزناتي"، و"الخال عزمي" التي قدمها مع أحمد حلمي في فيلم "إكس لارج"، فضلًا عن مشاركته مع أحمد زكي في أفلام "مستر كاراتيه"، و"امرأة واحدة لا تكفي"، و"حسن اللول"، بينما كان آخر أعمال إبراهيم نصر فيلم "صاحب المقام"، بطولة آسر ياسين وأمينة خليل، 2020.