"عري وصخب".. السلطات السورية تغلق منتجعاً في اللاذقية (فيديو)

قررت السلطات السورية إغلاق منتجع سياحي في مدينة اللاذقية الساحلية، بعد تداول مقاطع فيديو تظهر أشخاصاً بلباس البحر وسط حالة من الصخب، أثارت انتقادات.

وأثار إغلاق منتجع "إكس بيتش" السياحي في "وادي قنديل" باللاذقية، الذي يشتهر بحفلاته الصاخبة بحسب ناشطين، جدلًا واسعًا، حول أسباب الإغلاق وتأثيره على السياحة.

وكان ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا مقاطع مصورة، قبل أيام، تظهر أجواء احتفالية في المنتجع، منتقدين "عدم الاحتشام في اللباس والاختلاط"، حسب تعبير البعض.

ونقل "تلفزيون سوريا" عن علي عاصي رئيس "الوحدات الإدارية" في اللاذقية، قوله إن "إغلاق المنتجع تم بسبب عدم وجود أي تراخيص لا من الإدارة المحلية ولا من وزارة السياحة".

وأوضح عاصي أن "إغلاق المنتجع تم ضمن الجولات الاعتيادية على الشواطئ بهدف تنظيم الاستثمار والسياحة ومتابعة وجود أي تجاوز أو إشغال غير مرخص على الشواطئ".

وشدد عاصي على أن "قرار الإغلاق سيظل سارياً حتى يقوم صاحب المنشأة باستصدار التراخيص اللازمة وتصويب كافة الأوضاع القانونية للمنتجع"، مؤكداً على "ضرورة أن تكون كافة الاستثمارات تابعة لوزارة السياحة".