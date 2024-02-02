جريمة قتل صادمة في أزمير تثير غضب الشارع التركي

وثقت كاميرا خاصة بسيارة أجرة في مدينة أزمير جريمة قتل صادمة، أثارت غضبًا في الشارع التركي.

وفي التفاصيل، توقف سائق سيارة الأجرة أوغوز إرجه (44 عامًا)، بعد منتصف ليلة باردة، لشاب مقنع يدعى دليل أيصال (19 عامًا)، وأقله بسيارته في المقعد الخلفي، ليتفاجأ بطُعم غادر أفقده حياته على الفور بـ 3 رصاصات أطلقها الشاب على إرجه.

وأظهرت التسجيلات كيف أطلق القاتل الرصاصات من الخلف، قبل أن ينتقل إلى جانب الضحية، ليتأكد من مقتله، ويسرق هاتفه النقال وما لديه من نقود.

كما أظهرت إقدام الشاب على صفع وجه السائق المغدور، وهو أب لطفلين، وترديده عبارة: "لا يجب أن تثق ببعض الناس".