سور القيروان في تونس.. خاصرة المدينة العتيقة يشكو الإهمال
يحيط سور القيروان بالمدينة العتيقة لمسافة تمتد على أكثر من كيلومترين، ويقف السور شامخا شاهدا على تاريخ ضارب في القدم، لكنّ هذا المعلم ظل يشكو لسنوات طويلة من الإهمال وسوء الترميم، رغم الدعوات المتكررة لإنقاذه.
وأعادت حادثة انهيار جزء من السور، السبت الماضي، التي تسببت بوفاة ثلاثة عمّال وإصابة اثنين بجروح، إلى الواجهة ملف ترميم هذا المعلم التاريخي الذي يشكو عدة انتهاكات وبناءات محيطة به دون احترام للمعايير الفنية التي يضبطها المعهد الوطني للتراث.
ومدينة القيروان التي تم تسجيلها في قائمة التراث العالمي لمنظمة "اليونسكو" سنة 1988 تُعدّ واحدة من أقدم العواصم الإسلامية، وتعاقبت عليها الحضارات وكان سورها حاميا للمدينة على امتداد قرون طويلة.
ويُعد سور القيروان أحد أهم مظاهر التراث المعماري للمدينة، وهو ذو علو شاهق وبمثابة خاصرة المدينة العتيقة، وقد تم بناؤه على فترات زمنية متفاوتة، وكان له على امتداد قرون من الزمن دور عسكري واجتماعي.
ولم يبقَ من أول أسوار القيروان، التي أحدثها الوالي العباسي محمد بن الأشعث سنة 144 ه/ 762 م، أي آثار تُذكر، إذ تلاشت رسوم الأسوار التي أقامها المعز بن باديس زمن الدولة الفاطمية وامتداد عمرانها قبل الزحف الهلالي سنة 449 هـ / 1157م.
أمّا ما يشاهد من أسوار في القيروان اليوم فقد تم تشييده بعد تقلص عمران المدينة سنة 460 هـ / 1068م. وقد كان بناء الأسوار من الطوب قبل أن يتعهده ملوك الدولة الحفصية بالصيانة والترميم لتقوية بنيانه.
وبقي سور القيروان منذ ذلك التاريخ محافظا على رسمه إلى أن آل الأمر إلى الباي مراد الثالث سنة 1112 هـ / 1701م فجعل عقوبة أهل القيروان المخالفين له هدم دورهم وتخريب أسوار مدينتهم.
ويحيط سور القيروان الحالي بالمدينة العتيقة من أغلب جهاتها ويفوق طوله 2.3 كم، وهو عظيم شاهق الارتفاع مقام من الآجر وينتهي بشرفات مستديرة الرأس وتتخلله أبراج بعضها مستدير الشكل والآخر متعدد الأضلع يتخذ لتقبل المدافع.
ويشتمل السور حاليا على ثمانية أبواب أغلبها من العهد الحسيني، وبعضها تم فتحها في عهد قريب تيسيرا لحركة المرور من المدينة إلى خارجها. ومن أشهر الأبواب باب الجلادين وهو مكون من عقدين مقامين على تيجان وأعمدة من الطراز العثماني، وتؤرخ لوحة رخامية عليها أبيات شعرية تاريخ تجديد البناء في سنة 1185 هـ / 1772م.
وبالنظر إلى التمدد العمراني واتساع رقعة مدينة القيروان، شهدت المدينة العتيقة عدة تجاوزات لمعايير التوسع العمراني، كما عرف السور تشوهات طالت أجزاء منه بفعل الزمن والمناخ.
وكان المدير الجهوي لمعهد التراث جهاد صيود قد حذّر، في وقت سابق، من أن جزءا من سور المدينة العتيقة في القيروان مهدّد بالسقوط، وقال إنّه تم التفطن لوجود انحناء في الجانب العلوي للسور الداخلي بسبب تسرّب للمياه.
وأوضح المسؤول، في تصريحات إذاعية، أنه تم التدخل لإزالة الجزء العلوي من السور وإعادة تشييده، مؤكدا أنه لا وجود لأي خلل على مستوى القسم السفلي والأسس، وأن الإشكال يكمن في مستوى القسم العلوي من السور، مذكّرا أن القسم العلوي تمت إعادة تشييده سنة 2015، وأن القرار تم اتخاذه حماية للمارّة ودون الإخلال أو المساس بالقيمة التاريخية له.
وقبل ذلك، في 18 يونيو/حزيران 2019، أعلنت وزارة الثقافة التونسية بالتنسيق مع المعهد الوطني للتراث الانطلاق في ترميم عدد من المعالم الأثرية بمدينة القيروان، وإعادة تهيئتها لضمان تحقيق التوازن الأمثل بين حماية الموروث والمحافظة عليه من جهة، وتنميته من جهة أخرى.
وانطلقت أعمال ترميم الأجزاء المتآكلة على مستوى سور سيدي السيوري الخارجي وسور باب الجديد والجدران الداخلية لمقام سيدي بن خوذ وأسطحه وقبته، كما تم ترميم سور مقام بن رجب الداخلي والجزء المتضرر من تسرب المياه للسور قبالة جامع الزيتونة.
لكن نشطاء في المجتمع المدني في القيروان اعتبروا أنّ عمليات ترميم السور التي عرفتها المدينة العتيقة في السنوات الأخيرة "عشوائية" ولا تستجيب للمقاييس الفنية.
ودعا النشطاء إلى فتح تحقيق في حادثة انهيار جزء من السور، لا سيما أنّ الحادثة كانت قاتلة، وطالبوا بتوضيحات بشأن مشروع ترميم السور والأساليب الفنية التي يتم اتباعها في تنفيذ عملية بمثل هذه الدقة والحساسية.