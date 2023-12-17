سور القيروان في تونس.. خاصرة المدينة العتيقة يشكو الإهمال

ويُعد سور القيروان أحد أهم مظاهر التراث المعماري للمدينة، وهو ذو علو شاهق وبمثابة خاصرة المدينة العتيقة، وقد تم بناؤه على فترات زمنية متفاوتة، وكان له على امتداد قرون من الزمن دور عسكري واجتماعي.

ولم يبقَ من أول أسوار القيروان، التي أحدثها الوالي العباسي محمد بن الأشعث سنة 144 ه/ 762 م، أي آثار تُذكر، إذ تلاشت رسوم الأسوار التي أقامها المعز بن باديس زمن الدولة الفاطمية وامتداد عمرانها قبل الزحف الهلالي سنة 449 هـ / 1157م.

أمّا ما يشاهد من أسوار في القيروان اليوم فقد تم تشييده بعد تقلص عمران المدينة سنة 460 هـ / 1068م. وقد كان بناء الأسوار من الطوب قبل أن يتعهده ملوك الدولة الحفصية بالصيانة والترميم لتقوية بنيانه.

وبقي سور القيروان منذ ذلك التاريخ محافظا على رسمه إلى أن آل الأمر إلى الباي مراد الثالث سنة 1112 هـ / 1701م فجعل عقوبة أهل القيروان المخالفين له هدم دورهم وتخريب أسوار مدينتهم.

ويحيط سور القيروان الحالي بالمدينة العتيقة من أغلب جهاتها ويفوق طوله 2.3 كم، وهو عظيم شاهق الارتفاع مقام من الآجر وينتهي بشرفات مستديرة الرأس وتتخلله أبراج بعضها مستدير الشكل والآخر متعدد الأضلع يتخذ لتقبل المدافع.

ويشتمل السور حاليا على ثمانية أبواب أغلبها من العهد الحسيني، وبعضها تم فتحها في عهد قريب تيسيرا لحركة المرور من المدينة إلى خارجها. ومن أشهر الأبواب باب الجلادين وهو مكون من عقدين مقامين على تيجان وأعمدة من الطراز العثماني، وتؤرخ لوحة رخامية عليها أبيات شعرية تاريخ تجديد البناء في سنة 1185 هـ / 1772م.