احتجاز رجلي إطفاء أثناء مشاركتهما في إخماد حرائق غابات بواشنطن

كشفت عضوة في الكونغرس الأمريكي، السبت، أن اثنين من رجال الإطفاء تم توقيفهما أثناء مشاركتهما في جهود إخماد حريق غابات بولاية واشنطن، وجرى احتجازهما لاحقًا داخل مركز تابع لإدارة الهجرة والجمارك في مدينة تاكوما.

وقالت النائبة الديمقراطية إميلي راندال، التي تمثل المقاطعة التي يقع فيها مركز الاحتجاز ويجتاحها حريق بير جولش، إنها أجرت زيارة مفاجئة إلى منشأة الاحتجاز السبت، إلا أنه لم يُسمح لها بالدخول، وفق "رويترز".

أخبار ذات علاقة إسبانيا على وشك إنهاء معركتها ضد أسوأ موجة حرائق في التاريخ الحديث

وأوضحت راندال أن المسؤولين في المركز أكدوا بالفعل أنهم يحتجزون الشخصين، مشيرة إلى أنهما يعملان لصالح شركات تعاقدت معها السلطات للمساهمة في مكافحة الحريق، الذي التهم ما يقرب من 9,000 فدان في المتنزه الأولمبي الوطني.

ولم يُفصح المسؤولون الاتحاديون عن هوية رجلي الإطفاء اللذين تم توقيفهما يوم الأربعاء، فيما أكدت النائبة راندال أنها لم تتمكن من التواصل معهما حتى لحظة الإدلاء بتصريحاتها.