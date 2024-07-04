لقاء سويدان تكشف لـ "إرم نيوز" تفاصيل خضوعها لجراحة "صعبة"

كشفت الفنانة لقاء سويدان تفاصيل العملية الجراحية التي خضعت لها قبل يومين بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، مشيرة إلى أن العملية كانت بالجهاز الهضمي.

وأضافت لقاء سويدان في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "خضعت لعملية جراحية صعبة استغرقت خمس ساعات، ولكن الحمد لله خرجت منها بخير، وأنا في مرحلة النقاهة الآن".

ووجهت لقاء سويدان الشكر للفريق الطبي المعالج، والذي أجرى لها العملية، تحت إشراف الدكتور كريم أبوالمجد والدكتور كريم موريس، والدكتور محمد حسن.

وتعرضت الإعلامية والفنانة المصرية لقاء سويدان لأزمة صحية أثناء تقديمها لبرنامجها "لقاء على الهواء" الذي يعرض عبر قناة "الشمس" المصرية، ونقلت إثرها لأحد المستشفيات الخاصة في مدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة.

وخضعت لقاء سويدان للكثير من الفحوصات والتحاليل بناءً على رغبة الأطباء للوقوف على أسباب الأزمة التي تعرضت لها، لتخضع بعدها لعملية جراحية.