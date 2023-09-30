"بقّ الفراش" يثير الرعب في فرنسا.. والحكومة تتعهد بالقضاء عليه
أثار انتشار "بقّ الفراش" حالة من الرعب والاشمئزاز في فرنسا، وسط مطالبات للحكومة ببذل مزيد من الجهود للحد من هذه الظاهرة المقلقة.
وتعهدت الحكومة الفرنسية بالتحرك بشكل أكبر لمواجهة انتشار "بقّ الفراش" ردا على طلب من بلدية باريس، مؤكدة بأنها ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل للجهات الموفّرة لخدمات النقل بهدف اتخاذ إجراءات "حماية" أفضل لمستخدميها، لاسيما قبل أقل من عام على استضافة باريس دورة الألعاب الأولمبية.
وأعلن وزير النقل كليمان بون على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقاً) نيته جمع الجهات "المشغّلة لوسائل النقل الأسبوع المقبل، لبحث الإجراءات المتخذة والعمل بشكل أكبر لخدمة المسافرين وطمأنتهم وتوفير حماية أكبر لهم.
من جانبها، طلبت بلدية باريس الخميس من الحكومة وضع "خطة عمل" لمكافحة بقّ الفراش، معربة عن قلقها لعودة هذا النوع من الطفيليات "بكثافة".
من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس البلدية إيمانويل غريغوار بأن على الدولة أن تعقد اجتماعاً عاجلاً لجميع المعنيين من أجل تنفيذ خطة عمل تتناسب مع حجم هذه الآفة، فيما تستعد فرنسا بأكملها لاستضافة الألعاب الأولمبية.
وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "في الأسابيع الأخيرة انتشر بق الفراش في دور سينما وقطارات فائقة السرعة ومترو باريس، وفي منطقة الانتظار بمطار رواسي، مما أثار حالة من الذعر والاشمئزاز في مختلف أنحاء البلاد"، واصفة الظاهرة بأنها شكل من أشكال "الإرهاب الداخلي".
وخلّفت صور ومقاطع فيديو نشرها عدد من المسافرين لما يبدو أنها حشرات بق منتشرة في المترو والحافلات المحلية بباريس وأيضا على متن القطارات عالية السرعة بين المدن وبمطار شارل ديغول، موجة من الذعر والاشمئزاز في جميع أنحاء البلاد.
وبق الفراش حشرة صغيرة بلا أجنحة وذات لون بني مائل للأحمر، يتراوح حجمها بين 4 و 7 ملم، تمتص دم الإنسان، وتسبب له حكة شديدة يمكن أن تتفاقم إلى تهيج جلدي لدى بعض الأشخاص.
وتتغذى هذه الحشرة ذات القدرة العالية على التكاثر والانتشار على الدم فقط، ويجب أن تتناول "وجبات دم منتظمة" للبقاء على قيد الحياة ومن أجل مواصلة نموها.
المصدر: صحيفة لو باريزيان الفرنسية