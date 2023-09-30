"بقّ الفراش" يثير الرعب في فرنسا.. والحكومة تتعهد بالقضاء عليه

وأعلن وزير النقل كليمان بون على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقاً) نيته جمع الجهات "المشغّلة لوسائل النقل الأسبوع المقبل، لبحث الإجراءات المتخذة والعمل بشكل أكبر لخدمة المسافرين وطمأنتهم وتوفير حماية أكبر لهم.

من جانبها، طلبت بلدية باريس الخميس من الحكومة وضع "خطة عمل" لمكافحة بقّ الفراش، معربة عن قلقها لعودة هذا النوع من الطفيليات "بكثافة".

من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس البلدية إيمانويل غريغوار بأن على الدولة أن تعقد اجتماعاً عاجلاً لجميع المعنيين من أجل تنفيذ خطة عمل تتناسب مع حجم هذه الآفة، فيما تستعد فرنسا بأكملها لاستضافة الألعاب الأولمبية.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "في الأسابيع الأخيرة انتشر بق الفراش في دور سينما وقطارات فائقة السرعة ومترو باريس، وفي منطقة الانتظار بمطار رواسي، مما أثار حالة من الذعر والاشمئزاز في مختلف أنحاء البلاد"، واصفة الظاهرة بأنها شكل من أشكال "الإرهاب الداخلي".