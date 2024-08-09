اختتم مهرجان الأفلام القصيرة في محافظة السويداء السورية، فعاليات دورته السابعة التي حملت اسم المخرج العالمي يوسف شاهين، بإعلان أسماء الأفلام الفائزة بجوائز المهرجان، بعد انتهاء عروض اليوم الأخير.

وفاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي، الفيلم اليمني "سطل" للمخرج عادل الحيمي، فيما حصد الفيلم الأردني "ديجور" للمخرج معتصم سميرات، جائزة أفضل فيلم روائي قصير، وأفضل مخرج وأفضل ممثل وأفضل تصوير.

وذهبت جائزة أفضل سيناريو للمخرج مالك مجذوب من تونس عن فيلم "الباص"، وجائزة أفضل ممثلة للفنانة السورية علا باشا عن دورها في فيلم "ليلي داخلي"، وجائزة أفضل موسيقى تصويرية للموسيقي خالد رزق للفيلم نفسه.

بينما ذهبت جوائز تنويه لجنة التحكيم، لقصي حسام شرباتي كأفضل مخرج عن فيلمه "ليلي داخلي"، أما جائزتا أفضل ممثل وممثلة سوريين، فنالها عامر علي وروبين عيسى عن فيلم "تركواز"، فيما عُلقت جائزة لجنة التحكيم لهذه الدورة.

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وأكد مدير المهرجان ومؤسسه عصام الداهوك لـ"إرم نيوز"، أن نجاح الدورة السابعة من مهرجان الأفلام القصيرة في السويداء، يشجع القائمين على إيصاله للعالمية وجذب مشاركات تحقق الشروط المطلوبة من كافة دول العالم.

وقال الداهوك إن الفن السابع يتحمل مسؤولية الارتقاء بالذائقة السمعية والبصرية عند الجيل الجديد في ظل التقدم التكنولوجي الكبير الحاصل، لأن للمهرجان رسالته الثقافية والفنية التي يسعى لتحقيقها.

وتحدث أعضاء لجنة التحكيم في المهرجان عن أهمية الأفلام المشاركة، فأشار الفنان أوج أبو زيد إلى ضرورة الابتكار والتجديد في العمل السينمائي بجميع عناصره. كما لفت الفنان سامر شقير إلى أن المهرجان رغم ضعف الإمكانات حقق حضورًا مهمًا ونوعية في الأفلام المستقطبة مع توسّعه العربي.

وكانت عروض المهرجان قد اختتمت بعرض الفيلم المصري "حبة سكر"، تلاه الفيلمان السوريان "ليلي داخلي" إخراج قصي حسام شربتجي، وفيلم "قلب على النافذة" إخراج منير الجباعي، والفيلم العراقي "استمرار" للمخرج محمد فوزي تلاه الفيلم السوري "أزرق" للمخرجة ولاء جمال النوري، والفيلم المغربي "لاطروسة" للمخرج كريم عصارة.

واستهل حفل الاختتام بعرض فني راقص لفرقة "شآم"، على أنغام أغنية "علّ صوتك بالغنى"، تذكيراً بأعمال المخرج يوسف شاهين الذي تم الاحتفاء به في هذه الدورة.