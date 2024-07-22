احتفلت المغنية والممثلة الأمريكية جنيفير لوبيز، بعيد ميلادها الخامس والخمسين، يوم الأحد، إذ أقامت حفل غداء حضره الأهل والأصدقاء في نيويورك.

وظهرت جنيفير بملامح سعيدة وسط أصدقائها، بينما غاب زوجها بن آفليك عن هذه المناسبة المهمة.

وكانت جنيفير قد بدأت الاحتفالات يوم السبت الماضي، بحفل تحت عنوان "بريدجيرتون"، إذ ارتدى ضيوفها ملابس من العصور القديمة، واستُقبلوا بعربة تجرها الخيول.

وعلى الرغم من شائعات الطلاق، حافظت جنيفير على علاقة جيدة مع أطفال آفليك من زوجته السابقة، إذ شوهدت مؤخراً مع ابنته فيوليت في عدة نزهات.

يُذكر أن عدة مصادر أكدت انتهاء زواج جينيفر لوبيز وبن آفليك منذ مارس الماضي، بعد زواج دام عامين، إلا أن كلاهما لم يعلنا عن الطلاق ببيانات رسمية حتى الآن.