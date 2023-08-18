بعد 14 شهرا من الزواج.. "سام أصغري" يسعى للطلاق من "بريتني سبيرز"

أظهرت وثيقة مقدمة إلى محكمة لوس أنجلوس العليا أن سام أصغري، زوج نجمة البوب الأمريكية بريتني سبيرز، يسعى للطلاق منها بعد 14 شهرًا فحسب من زواجهما العام الماضي، إثر رفع الوصاية القانونية عنها.

وأشارت الوثيقة المقدمة للمحكمة، الأربعاء، إلى أن أصغري (29 عامًا) أرجع سبب طلب الطلاق إلى "خلافات لا يمكن تخطيها". ويسعى أصغري للحصول على نفقة من سبيرز وإلى أن تقوم بسداد الرسوم القانونية.

وفي بيان على منصة "إنستغرام" قال أصغري "قررنا إنهاء رحلتنا معًا".

وأضاف "سنتمسك بالحب والاحترام الذي نكنه لبعضنا البعض وأتمنى لها الأفضل دائمًا... الأمور السيئة تحدث. طلب احترام الخصوصية يبدو سخيفًا، وبالتالي سأطلب فقط من الجميع بما في ذلك وسائل الإعلام التحلي بالرفق ومراعاة مشاعر الآخرين".

ولم يرد ممثلون عن سبيرز بعد على طلبات بالتعليق.

وتزوج أصغري بالنجمة الأمريكية (41 عامًا) قبل 14 شهرًا في يونيو حزيران 2022 بعد مواعدة استمرت ما يقرب من ست سنوات.