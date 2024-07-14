تشكل أسرار صناعة القفطان المغربي ورمزيته الحضارية والثقافية كمنتج حقق شهرة عالمية الإطار العريض للمسلسل المغربي الجديد "قفطان خديجة"، الذي تواصل المخرجة لميس خيرات تصويره في الدار البيضاء.

وتشرف المخرجة خيرات على كتابة السيناريو، بالاشتراك مع عبد الله العبداوي وبشرى بلواد، وهو من إنتاج شركة "إيماج فاكتوري".

وبحسب تقارير صحفية محلية، يحرص صناع العمل على إبراز معالم الثقافة والهوية المغربية مع الاحتفاء بأصول صناعة القفطان، والذي بات يتعرض في السنوات الأخيرة لمحاولات السطو كرمز حضاري، بعدما أصبح يتهافت عليه كبار المصممين العالميين والنجمات الشهيرات.

والمسلسل دراما اجتماعية من 30 حلقة تتناول قصة فتاة شابة تدعى ليلى، تدفعها أزمة مادية مفاجئة تعرضت لها أسرتها الثرية إلى العمل في ميدان التصميم وصناعة القفطان، لتعود بذلك إلى مهنة جدتها وتترجم حبها للقفطان الذي يذكرها بالماضي الجميل لطفولتها، فتجد ذاتها وتكتشف الجانب الإبداعي في شخصيتها.

وتعالج أحداث المسلسل العراقيل والمصاعب التي تواجه الشابة في طريقها نحو تحقيق أهدافها وانتشال أسرتها من الإفلاس، ليظهر كيف يمكنها تخطي كل الظروف القاسية التي تعترضها وتبرز قوة شخصيتها ومعدنها الأصيل في مجموعة من المواقف.

ويشهد "قفطان خديجة" المنتظر عرضه عبر القناة الأولى، مشاركة نخبة من الممثلين المغاربة، أبرزهم سحر الصديقي، سلوى زرهان، عبد العزيز وانزة، خليل مخلص، ناصر أقباب.