غزة.. فنّان يصنع من عبوات المساعدات دمى لإسعاد الأطفال (صور)

رغم خسارته منزله وورشته الخاصة جراء القصف الإسرائيلي على غزة، إلا أن الحرب لم تفقد الفنان الفلسطيني، مهدي كريرة، موهبته الخاصة في صناعة الدمى، بعد أن لجأ إلى ممارسة أعماله عبر استغلال معلبات المساعدات وبقايا الأخشاب لرسم البسمة على شفاه الأطفال.

وأعاد كريرة بهذه الطريقة بناء ورشته الفنية من داخل المنزل الذي اختاره ليكون ملجأً للعائلة التي أجبرت على النزوح، فقد خسر جميع أعماله الفنية وورشته ومسرحه المتنقل، الذي كان شاهداً على إبداعاته لسنوات طويلة.

وقال كريرة، لـ"إرم نيوز"، إنه يعمل في مجال صنع الدُمى والمسرح منذ سنوات طويلة، ونجح في تكوين فريق مسرحي، وورشة لتصنيع الدُمى والعرائس المسرحية، لافتا إلى أن الحرب أفقدته كل هذه الإنجازات، بالإضافة لمنزله.