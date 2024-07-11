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تونس .. سقوط شبكة لترويج المخدرات عبر الملاهي الليلية (فيديو)‎

تونس .. سقوط شبكة لترويج المخدرات عبر الملاهي الليلية (فيديو)‎
حاجز للشرطة التونسية (أرشيفية)المصدر: أ ف ب
محمد بركة
محمد بركة
11 يوليو 2024، 5:36 م

تمكنت السلطات التونسية من تفكيك شبكة لترويج المخدرات عبر الملاهي الليلية الكبرى بالعاصمة وحجز كميات ضخمة من القنب الهندي والكوكايين مع ضبط العديد من عناصر الشبكة في حالة تلبس. 

وأفاد بيان لوزارة الداخليّة، اليوم الخميس، بأنّه تمّ التحفظ على 11 شخصا من بينهم عنصرا حراسة وسلامة بأحد الملاهي الشهيرة، وحجز 26 صفيحة من مخدر القنب الهندي من بينها قطع ملفوفة بورق السيلوفان وجاهزة للترويج.

 

المرسى -قمرت / الكشف عن شبكة تنشط في مجال ترويج المخدرات بالملاهي الليلية في نطاق التصدي لظاهرة ترويج المخدرات بمحيط...

Posted by Ministère de l'Intérieur - Tunisie on Thursday, July 11, 2024

وأشار البيان كذلك إلى حجز حوالي 500 جرام من مخدر الكوكايين وعدد من الأقراص المخدرة وحجز ميزانيْن إلكترونيين ومبلغ مالي قدره 75 ألف دينار ودفتر صكوك بنكية و5 سيارات، وكمية هامة من المصوغات والساعات اليدوية الفاخرة.

ويأتي ذلك، حسب ما أكّدته الداخلية، في نطاق التصدي لظاهرة ترويج المخدرات بمحيط المنشآت السياحية، وعلى إثر قيام الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، أمس الأربعاء، بحملة من المداهمات على عناصر شبكة مختصة في ترويج المخدرات بجميع أنواعها بجهة الضاحية الشمالية للعاصمة بالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

 

 

 

 

المخدرات

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