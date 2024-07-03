هل يرد طفلك بسخرية؟ إليك ما ينبغي فعله

يشعر العديد من الآباء بالإحباط بسبب ردود أطفالهم الساخرة وغير المحترمة، والتي قد يصعب السيطرة عليها، وتكمن أهمية كيفية استجابة الوالدين لهذا السلوك في تعليم الطفل الاحترام والحدود والعواقب.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف أنديا". فيما يلي خمسة أشياء يجب فعلها لتجنب هذه العادة:

التحدث مع الشريك بشكل صحيح

تعتبر محادثات الوالدين أمام الأطفال حاسمة، حيث يتعلم الطفل كيفية تحدث الوالدين واستجابتهما لبعضهما البعض، وعلى الوالدين إجراء محادثات إيجابية أمام الأطفال؛ لأنهم يأخذون كل كلمة وسلوك يلاحظونه.

وضع الحدود مسبقًا

ينبغي على الأهل تحديد ما هو مناسب وما هو غير مناسب للطفل قوله. إذا كانت الردود الساخرة غير مقبولة، يجب إخبار الطفل بوضوح بأن هذا السلوك مرفوض، وشرح العواقب المترتبة على ذلك.

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التصرف بلطف مع الطفل

ضرورة تعامل الوالدين بلطف مع الأطفال، إذ يخضع الأطفال والآباء لنفس القواعد، ويجب عليهما معاملة الأطفال بلطف، وعدم الصراخ عليهم لتحقيق تعاونهم.

مراقبة الطفل عن كثب

ينبغي على الأهل مراقبة ما يشاهده أطفالهم على التلفزيون والهاتف الذكي للتأكد من أنهم لا يقلدون سلوكًا غير مناسب من البرامج التلفزيونية أو الأفلام، ويجب إخبار الطفل بأن الحياة الحقيقية ليست مضحكة كما في البرامج.

تشجيع الطفل على الحفاظ على هدوئه

التحدث إلى الطفل بلطف وتشجيعه على التصرف بأسلوب لائق، وإذا كان هناك سلوك عدواني في المنزل، فقد يتأثر الطفل ويصبح عدوانيًّا أيضًا، ويمكن إدارة هذا التأثير بسهولة إذا كانت ديناميكية الأسرة إيجابية.