تحدت الفوضى والانقسامات.. عائلة فنان ليبي تحوّل منزلها متحفاً (صور)

للوهلة الأولى، تبدو فيلا الفنان الليبي الراحل علي قانة في ضواحي العاصمة طرابلس دارةً عادية، لكنّها في الواقع زاخرة بأعماله التي تتوزع في أرجاء المنزل، إذ إن عائلته حولّته متحفاً فريداً من نوعه.

ففي الدولة الإفريقية الشمالية التي لا تزال إلى اليوم تعاني الانقسامات والصراعات، "يأتي الفن في المرتبة الأخيرة"، على قول هادية قانة، أصغر أبناء الفنان الأربعة.

ووفق وكالة "فرانس برس"، عملت ابنة الفنان طوال نحو عشر سنوات بمساعدة أصدقاء ومتطوعين على تحويل منزل العائلة، الذي صممه وبناه والدها قبل وفاته في 2006 عن 70 عاماً، إلى "المتحف الأول والوحيد للفن المعاصر في ليبيا".