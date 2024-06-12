وعول عربية في عُمان تفاجئ الباحثين بمصدر المياه الذي تشربه

ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، عن الباحث في النظم البيئية في هيئة البيئة العمانية، تيمور بن عبدالله آل سعيد، قوله إن استهلاك مياه البحر أمر نادر الحدوث بين الثدييات البرية.

وأضاف الباحث آل سعيد، أن الدراسة أجريت في شاطئ يتميز بكونه منطقة معزولة في رأس أبو داود في محافظة مسقط، إذ إنّ توافر المياه العذبة في الموقع محدود بمياه الأمطار خلال فصل الشتاء، كما تشهد المنطقة مناخًا حارًّا في فصل الصيف.

وبيّن أن الدراسة أثبتت قدرة شرب حيوان الوعل العربي من مياه البحر في حال عدم العثور على المياه العذبة، إضافة إلى تأكيد فرضية أن هذا النوع يستخدم مياه البحر كمكمل غذائي بسبب نقص في الصوديوم والمعادن.

وما عزز من تلك الاستنتاجات، أن كاميرات المراقبة التي استعان بها الباحثون في الموقع، رصدت حيوانات الوعل، ذكورا وإناثًا، كبارًا وصغارًا، تشرب من مياه البحر لمدة 2-3 ثوانٍ فقط من البرك الكبيرة على الشاطئ الصخري بين المد والجزر وليس من مياه البحر مباشرةً.

وأجريت الدراسة في منطقة يعيش فيها الوعل العربي مع ثدييات أخرى مثل: الغزال العربي، والذئب العربي، والوشق، والقط البري، والثعلب الأحمر، والثعلب الجبلي.

والوعل العربي، ماعز جبلي صغير ينتمي لعائلة البقريات، ويستوطن سلسلة جبال الحجر في شبه الجزيرة العربية (من رأس محافظة مسندم إلى رأس الحد بمحافظة جنوب الشرقية)، حيث تُعدّ الموطن الأصلي والوحيد للوعل العربي في العالم.