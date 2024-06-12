وعول عربية في عُمان تفاجئ الباحثين بمصدر المياه الذي تشربه
كشفت دراسة حديثة، أن الوعول العربية التي تستوطن سلطنة عُمان، تشرب من مياه البحر المالحة في حالة نادرة تعكس قدرتها على التكيف مع البيئة، وتضعها في منافسة مع الإبل، أشهر حيوانات الجزيرة العربية في القدرة على تحمل العطش وندرة المياه.
ورصدت الدراسة الميدانية التي أجراها فريق بحثي من هيئة البيئة العمانية، أن الوعول العربية تشرب من مياه البحر على غير المعروف عنها، ما يوفر لها بديلاً لمياه الشرب العذبة التي لا تتوفر طوال العام في البيئة التي تعيش فيها.
وتتبعت الدراسة انتشار الوعل العربي المعروف باسم "الطهر" أيضًا، في منطقة رأس أبو داود في محافظة مسقط، ليجد الباحثون قدرته على الشرب من مياه البحر بعدما رصدته الكاميرات في ثلاث مناسبات مُختلفة يشرب المياه المالحة.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، عن الباحث في النظم البيئية في هيئة البيئة العمانية، تيمور بن عبدالله آل سعيد، قوله إن استهلاك مياه البحر أمر نادر الحدوث بين الثدييات البرية.
وأضاف الباحث آل سعيد، أن الدراسة أجريت في شاطئ يتميز بكونه منطقة معزولة في رأس أبو داود في محافظة مسقط، إذ إنّ توافر المياه العذبة في الموقع محدود بمياه الأمطار خلال فصل الشتاء، كما تشهد المنطقة مناخًا حارًّا في فصل الصيف.
وبيّن أن الدراسة أثبتت قدرة شرب حيوان الوعل العربي من مياه البحر في حال عدم العثور على المياه العذبة، إضافة إلى تأكيد فرضية أن هذا النوع يستخدم مياه البحر كمكمل غذائي بسبب نقص في الصوديوم والمعادن.
وما عزز من تلك الاستنتاجات، أن كاميرات المراقبة التي استعان بها الباحثون في الموقع، رصدت حيوانات الوعل، ذكورا وإناثًا، كبارًا وصغارًا، تشرب من مياه البحر لمدة 2-3 ثوانٍ فقط من البرك الكبيرة على الشاطئ الصخري بين المد والجزر وليس من مياه البحر مباشرةً.
وأجريت الدراسة في منطقة يعيش فيها الوعل العربي مع ثدييات أخرى مثل: الغزال العربي، والذئب العربي، والوشق، والقط البري، والثعلب الأحمر، والثعلب الجبلي.
والوعل العربي، ماعز جبلي صغير ينتمي لعائلة البقريات، ويستوطن سلسلة جبال الحجر في شبه الجزيرة العربية (من رأس محافظة مسندم إلى رأس الحد بمحافظة جنوب الشرقية)، حيث تُعدّ الموطن الأصلي والوحيد للوعل العربي في العالم.