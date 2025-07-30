حاكم هاواي: لا مؤشرات على أمواج عالية بعد زلزال كامتشاتكا

قال جوش جرين حاكم ولاية هاواي الأمريكية إن سلطات الولاية لم ترصد أي علامة على حدوث أمواج عالية منذ بدء الاستعدادات لمواجهة أمواج المد العاتية (تسونامي) بعد زلزال قوي وقع قبالة شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا.

وقالت وكالة إدارة الطوارئ في هاواي إنه تم إغلاق جميع الموانئ التجارية وإلغاء الرحلات الجوية من وإلى جزيرة ماوي، لكن لا توجد خطط لقطع التيار الكهربائي، بحسب "رويترز".

وضرب زلزال بقوة 8,8 درجة يعدّ من بين الأقوى في العالم قبالة شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية الثلاثاء، متسببا بموجات تسونامي في روسيا واليابان وبتحذيرات من احتمال انتقالها إلى دول مطلة على المحيط الهادئ.

ويعتبر هذا أقوى زلزال يسجل منذ العام 1952 في منطقة كامتشاتكا على ما أفادت أجهزة رصد الزلازل المحلية التي حذرت من هزات ارتدادية قد تصل قوتها إلى 7,5 درجة.

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ومركز الزلزال هو نفسه تقريبا لمركز زلزال 1952 الذي بلغت قوته تسع درجات وتسبب بتسونامي مدمر في منطقة المحيط الهادئ، بحسب المركز الأمريكي.

وحذر المركز الأمريكي للإنذار المبكر من التسونامي من احتمال تسجيل موجات قد يزيد ارتفاعها عن ثلاثة أمتار على طول سواحل الإكوادور وشمال غرب جزر هاواي وروسيا.

وأضاف أن أمواجا يبلغ ارتفاعها بين متر وثلاثة أمتار قد تسجل في بعض سواحل تشيلي وكوستاريكا وبولينيزيا الفرنسية وغوام وهاواي واليابان وبعض الجزر الأخرى في المحيط الهادئ.

كذلك، قد تسجل أمواج يبلغ ارتفاعها مترا في أستراليا وكولومبيا والمكسيك ونيوزيلندا وتونغا وتايوان.