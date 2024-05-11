السعودية.. ضبط تركي أحرق مركبتين (فيديو)
ضبطت الشرطة السعودية مواطنا تركيا يقيم في منطقة مكة المكرمة، بعدما رصدته كاميرا مراقبة وهو يقوم بإحراق مركبتين متوقفتين، إحداهما فارهة.
وأظهر مقطع الفيديو، الذي وثقته الكاميرا، شخصًا يحمل عبوات بداخلها سائل سريع الاشتعال، يقترب من السيارتين خلال الليل، قبل أن يسكب السائل ويشعل النار ويغادر المكان بهدوء.
وسرعان ما نشر الأمن العام السعودي، بياناً كشف فيه أن شرطة منطقة مكة المكرمة قبضت "على مقيم من الجنسية التركية ظهر في محتوى مرئي يشعل النار في مركبتين متوقفتين في مكان عام".
وأرفق الأمن في بيانه، صورة للسيارتين اللتين ظهرتا في الفيديو المتداول.
وقال الأمن إنه جرى إيقاف المقيم التركي واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
ولم تتضح دوافع المقيم التركي في إحراق المركبتين، وما إذا كان على علاقة بمالكيهما.