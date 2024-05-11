السعودية.. ضبط تركي أحرق مركبتين (فيديو)

وسرعان ما نشر الأمن العام السعودي، بياناً كشف فيه أن شرطة منطقة مكة المكرمة قبضت "على مقيم من الجنسية التركية ظهر في محتوى مرئي يشعل النار في مركبتين متوقفتين في مكان عام".

وأرفق الأمن في بيانه، صورة للسيارتين اللتين ظهرتا في الفيديو المتداول.