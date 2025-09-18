400 فنان يتعهدون بحذف موسيقاهم من منصات البث الإسرائيلية

انضم أكثر من 400 موسيقي وشركة تسجيل حول العالم إلى مبادرة مقاطعة جديدة بعنوان "لا موسيقى للإبادة الجماعية"، تستهدف إسرائيل.

وتعهدوا بحذف موسيقاهم من منصات البث في إسرائيل "ردًا على الإبادة الجماعية المستمرة للفلسطينيين في قطاع غزة"، حسب ما ذكرت هيئة البث العبرية.

كما جاءت المبادرة ردًا أيضًا على "القمع في الضفة الغربية، وظروف الفصل العنصري في جميع أنحاء البلاد، وقمع النشطاء المؤيدين للفلسطينيين في الولايات المتحدة".

ومن بين الأسماء البارزة التي انضمت إلى المبادرة: الفرقة البريطانية "Massive Attack"، والمغنية اليابانية البريطانية "Rina Sawayama"، والفرقة الأيرلندية "Fontaines DC"، وفرقة الروك الاسكتلندية "Primal Scream"، والمغني الدنماركي "Mo".

كما قامت شركات تسجيلات مثل "10k" و"Leaving Records" ومحطة الراديو عبر الإنترنت "NTS"، بحظر محتواها وخدماتها جغرافيًا في إسرائيل.

تُعد المبادرة "وسيلة للفنانين المستقلين وشركات التسجيلات لاتخاذ هذه الخطوة بأنفسهم ورفض الاستمرار كما لو كان كل شيء طبيعيًا"، وفقًا لبيان صادر عن القائمين على المبادرة، نقلته الهيئة العبرية.

أخبار ذات علاقة "وول ستريت جورنال": الهجوم البري على غزة يفاقم احتمالية فقدان الرهائن

ونص البيان على أن "الثقافة لا تستطيع وحدها وقف القصف، لكنها قادرة على المساعدة في مكافحة القمع السياسي، وتوجيه الرأي العام نحو العدالة، ورفض تطبيع أي مجتمع أو دولة ترتكب جرائم ضد الإنسانية و"تبييض صورتها الفنية".

وأضاف: "شعر العديد من أعضائنا، مثلنا، بالحيرة بشأن كيفية استخدام الموسيقى في هذه اللحظة. هدفنا الأول في حملة "لا موسيقى للإبادة الجماعية" هو حثّ الآخرين على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم وتوجيه تأثيرهم نحو أفعال ملموسة".