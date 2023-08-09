"سوق البرغوت" في لبنان.. شغف اقتناء القديم وإعطائه حيزًا جديدًا (صور)

يضرب "سوق البرغوت" أو "LE MARCHE AUX PUCES" موعدًا دوريًا في مدن وبلدات لبنان.

وأطلقت مصممة الأزياء دانيال كيريدجيان السوق عام 2017، ليكون مساحة تلاقٍ لمحبي اقتناء القديم وإعطائه دورًا وروحًا جديدين.

وبهذا المعنى جاءت نسخة السوق الثالثة عشر، والتي أقيمت أخيرًا في بلدة بيت مري الجبلية.