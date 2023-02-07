"الغطس المميت".. تحد خطير عبر "تيك توك"
تداول محبو المغامرات مقاطع فيديو حققت انتشارا كبيرا لتحد جديد، عبر موقع "تيك توك"، يتمثل بأداء رياضة خطيرة تُعرف باسم "الغطس المميت".
ما هو تحدي الغطس المميت؟
وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، يعود هذا التحدي إلى رياضة نشأت بالنرويج في سبعينيات القرن الماضي، كوسيلة لتفاخر الرجال أمام الفتيات، وتسمى "dødsing"، وتشتهر عالميا باسم "الغوص المميت"، وتتمثل بالهبوط المفاجئ في الماء مع الدوران في الهواء لثوان لتقليب منطقة البطن.
وقالت الصحيفة، إن "رياضة الغطس المميت تعتبر تمرينا رياضيا متطرفا لتقليب منطقة البطن أثناء الغطس بشكل أفقي في الماء".
وجاءت مقاطع الفيديو جميعها مع علامات تحذير السلامة، التي تظهر أشخاص يقفزون من أسطح مبان شاهقة، ويقلبون بطونهم بقصد أثناء هبوطهم إلى الماء.
وظهرت الرياضية النرويجية "آسبورغ نيسغ"، في مقطع فيديو حقق أكثر من 42.5 مليون مشاهدة، وتكمن في القفز من مبنى مرتفع إلى الماء.
وعرض مقطع الفيديو الرياضية نيسغ، وهي تقفز من منصة خشبية من ارتفاع 81 قدمًا في الهواء، رغم أن ارتفاع أعلى لوح غطس أولمبي يبلغ نحو 33 قدمًا، ثم طارت في الهواء بشكل دائري لبضع ثوانٍ قبل أن تهبط وتغطس في المياه أدناه.
ووفق الصحيفة، فإن المتابعين المذهولين طالبوا بتأكيد سلامة نيسغ؛ ما دفعها إلى نشر مقطع فيديو من زاوية أخرى للقفز، تظهر بوضوح هبوطها والعودة للظهور من جديد من الماء.
قوانين الرياضة
تخضع هذه الرياضة للرقابة من اتحاد "الغطس المميت" النرويجي، والذي يضع القوانين الخاصة بهذه اللعبة.
ويستضيف الاتحاد بطولة العالم في هذه الرياضة في أغسطس/ آب من كل عام منذ عام 2008.
ويضع الاتحاد ثلاثة معايير رئيسة لتسجيل قفزة جيدةـ وهي: "الركض والطيران والهبوط"، ويتم الحكم على الركض من خلال السرعة والقوة، التي تأتي عادة من تخطي قدم واحدة.
ووفق القوانين، ينبغي أن يكون أداء رياضة "الغطس المميت" منسجما في الهواء، ومسيطرا عليه في جميع الأوقات.
مخاوف انتشارها على "تيك توك"
أثار التحدي الجديد لهذه الرياضة على "تيك توك" مخاوف الكثيرين، لأن تأثير الاصطدام على سطح الماء عند ممارسة "الغطس المميت"، يشبه قوة الصدمة الحادة..
كما إن رياضة تقليب البطن قد تسبب كدمات خطيرة، وفي السيناريوهات الأكثر خطورة، فإنها يمكن أن تلحق بالجسم إصابة داخلية.
ومع ذلك، فقد حدد الرياضيون المحترفون ثلاث عمليات هبوط آمنة في رياضة "الغطس المميت"، هي: "اليدين والقدمين أولاً"، أو "المرفقين والركبتين أولاً" أو "الرأس والركبتين أولاً".