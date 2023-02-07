"الغطس المميت".. تحد خطير عبر "تيك توك"

ما هو تحدي الغطس المميت؟

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، يعود هذا التحدي إلى رياضة نشأت بالنرويج في سبعينيات القرن الماضي، كوسيلة لتفاخر الرجال أمام الفتيات، وتسمى "dødsing"، وتشتهر عالميا باسم "الغوص المميت"، وتتمثل بالهبوط المفاجئ في الماء مع الدوران في الهواء لثوان لتقليب منطقة البطن.

وقالت الصحيفة، إن "رياضة الغطس المميت تعتبر تمرينا رياضيا متطرفا لتقليب منطقة البطن أثناء الغطس بشكل أفقي في الماء".

وجاءت مقاطع الفيديو جميعها مع علامات تحذير السلامة، التي تظهر أشخاص يقفزون من أسطح مبان شاهقة، ويقلبون بطونهم بقصد أثناء هبوطهم إلى الماء.

وظهرت الرياضية النرويجية "آسبورغ نيسغ"، في مقطع فيديو حقق أكثر من 42.5 مليون مشاهدة، وتكمن في القفز من مبنى مرتفع إلى الماء.