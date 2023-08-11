ناجون من الحرائق في هاواي يحكون عن "تجربة الجحيم"

ما زال كثيرون من سكان جزر هاواي الأمريكية، على وقع الصدمة، إثر ما كابدوه بسبب الحرائق الواسعة التي اندلعت، مؤخرا، وخلفت خسائر فادحة.

ويستعيد إيكولو برايدن هوبيلي وشريكته مشاهد النيران التي فرا منها بسيارة أثناء الحريق غير المسبوق الذي أودى بالعشرات في هاواي، بالقول إن "كل شيء كان أحمر، الغبار والرياح في كلّ مكان، كثيفة كالجحيم".

وأضاف الشاب البالغ 18 عامًا والذي فر من منزله في لاهاينا، البلدة السياحية التي مُسحت تقريباً من الخريطة في جزيرة ماوي "ظننت أني سأموت. كنت أنظر إلى مضخة الوقود بجوار أرضنا وهي تشتعل. لم أر سوى الدخان والرماد الكثيف يتساقط من السماء".

وكغيره من السكان، جاء للاحتماء في موقف آمن للسيارات وفرته السلطات المحلية التي فتحت أيضًا ملاجئ لاستقبال آلاف المتضررين.

أودت الحرائق المروعة ب55 شخصًا على الأقل في هذه الولاية الأمريكية، وفقًا لآخر حصيلة مرشحة للارتفاع، وفق السلطات.

وتفاقمت حدة النيران بسبب رياح عاتية غذّتها قوة الإعصار دورا الذي يضرب حاليا منطقة المحيط الهادئ، مما أحدث إرباكاً لدى السكان.

إلى جانبه، تشعر شريكته شارماين بودوان "بالحزن" لرؤية قريتها وهي تنمحي. وتستذكر ساعات الألم التي قضتها بدون أن تعلم شيئا عن مصير أقاربها حتى عثرت عليهم أخيراً الخميس في أحد الملاجئ التي أقامتها السلطات.

تقول الشابة البالغة 20 عامًا "لقد انهار عالمي ...نشأت في هذه القرية. كل ذكرياتي فيها، كل جولاتي كانت في لاهاينا"، مضيفة أن رؤية كل صور ومقاطع فيديو الدمار هذه "كارثية".

"مدينة أشباح"

كانت لاهاينا البالغ عدد سكانها حوالى 12 ألف نسمة، وجهة سياحية مفضلة لملايين الأشخاص الذين يزورون ماوي كل عام.

أتت النيران على متاجر الهدايا التذكارية والمطاعم والحانات والمعالم التاريخية، إلى جانب قسم كبير من الميناء الخلاب حيث كان يتجول الآلاف من الأشخاص ويلتقطون الصور وهم يستمتعون بمشهد غروب الشمس.

وتقول ساري كروز التي كانت تعمل في أحد أشهر المطاعم "إنه شعور غريب. ما زلنا لا نصدق ذلك".

وأضافت المرأة البالغة 28 عامًا والتي اضطرت إلى الفرار مع والديها وأختها وأطفالها الثلاثة مصطحبة ملابس بالكاد تكفيهم "لم يبق شيء، فقدنا كل شيء" وأصبحت "لاهاينا مدينة أشباح".

وتتذكر "رأينا الدخان من بعيد. وما أن عدنا، خلال دقيقة أو دقيقتين، حتى كان الدخان الأسود يتسرب إلى المنزل. تعين علينا الإسراع، وأخذنا ما كان في وسعنا، الأشياء المهمة. استقللنا السيارة، وشاهدنا النيران عند الجيران، كان منزلهم يحترق بالفعل".

وإلى جانبها، في مرأب السيارات، يعرض خوسيه فيكتوريا، وهو مكسيكي يبلغ 35 عامًا، صورًا لمنزله المتفحم الذي اضطر لمغادرته بدون جلب أي شيء.