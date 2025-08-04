مادورو يكرم المذيعة الإيرانية سحر إمامي (فيديو)

استقبل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مذيعة التلفزيون الإيراني سحر إمامي التي تحوّلت إلى رمز في المواجهة بين إيران وإسرائيل خلال حرب الـ 12 يوما، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

وكانت إمامي تحولت لأيقونة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد عودتها للبث من جديد عقب تعرض استوديو التلفزيون الإيراني لهجوم إسرائيلي، خلال البث المباشر.

وأطلق رواد السوشيال ميديا على سحر عدة توصيفات منها "أشجع امرأة" و"أفضل مذيعة على الأرض".

كما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قبل فرار سحر من الاستوديو: "تمكنت المذيعة، من إخبار المشاهدين بأن الاستوديو يمتلئ بالغبار بسبب العدوان على الوطن".

وبعد فرار المذيعة، حُوّل البث إلى برنامج مُسجّل مسبقًا. ولكن بعد فترة وجيزة، عادت الشبكة إلى البث المباشر، حيث واصلت إمامي تقديم البث، قائلة: "ما رأيتموه جريمة سافرة ارتكبتها إسرائيل ضد أرض إيران المقدسة".