العراق يسجل حالة طلاق كل 9 دقائق في موسم الحر

كشفت إحصائية رسمية في العراق، اليوم الثلاثاء، أن البلاد تشهد حالة طلاق كل 10 دقائق بالتزامن مع موسم الصيف الحار جداً.

وأصدر مجلس القضاء الأعلى، إحصائية لحالات الزواج والطلاق خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي في العراق.

وأوضحت الإحصائية أن البلاد شهدت 5028 حالة طلاق خلال الشهر الماضي، في جميع محافظات العراق باستثناء محافظات إقليم كردستان العراق الأربع.

ووفق الإحصائية فإن البلاد شهدت بشكل وسطي، نحو 170 حالة طلاق يومياً، وبمعدل سبع حالات طلاق في الساعة، أي أن عراقياً يطلق زوجته كل 9 دقائق.

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ومقابل كل تلك الأرقام لحالات الطلاق، سجل العراق أكثر من 28 ألف حالة زواج خلال الشهر الماضي ذاته، وبمعدل يفوق الطلاق بنحو ستة أضعاف.

وعلى عكس المتوقع، فإن أرقام حالات الطلاق في أول أشهر الحر هذا الصيف، أقل من مثيلتها في أول أشهر البرد هذا العام، حيث سجلت البلاد أكثر من ستة آلاف حالة طلاق في كانون الثاني/يناير الماضي.

ويبلغ عدد سكان العراق بمن فيهم سكان إقليم كردستان الذي يتمتع بالحكم الذاتي، نحو 46 مليون نسمة، وفق آخر إحصاء شهدت البلاد العام الماضي 2024.