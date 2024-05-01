نجوم التلفزيون.. من هواة للتمثيل إلى قادة رأي

يقول البعض، إن الشهرة أثَّرت على الكثير من الممثلين، فبدأوا بالظهور على الفضائيات أو صفحاتهم الشخصية كمنظّرين في الفكر، وباحثين في التاريخ وتجارب الشعوب، حتى إن بعض المؤسسات الثقافية، كرّست عندهم هذا الوهم، وصارت تعاملهم كقادة رأي.

ويتساءل المهتمون بالشأن الثقافي، أين هم المفكرون والفلاسفة والأدباء والمسرحيون وغيرهم، في هذه المرحلة؟ وهل تتحمل وسائل الإعلام مسؤولية تسويق الممثلين كمفكرين؟ ولماذا يصمت النقاد على حالات كهذه؟

يقول الناقد والكاتب سامر محمد إسماعيل لـ"‘إرم نيوز" "السلطة، كرّست هؤلاء الممثلين كواجهة ثقافية. فهم يتكلمون في السياسة والطبخ، وكل شيء يمكن أن يخطر على البال. هناك تغييب للنخب الثقافية، في المسرح، والتشكيل، والأدب، ومناحي الفكر المختلفة".

ويرى الناقد المصري محمد عبد الرحمن، أن القضية هي من توابع المتغيرات التي حصلت بسبب مواقع التواصل الاجتماعي. ويضيف لـ"إرم نيوز": "أعتقد الكثير من النجوم، أن بإمكانهم امتلاك نجومية أخرى غير دورهم الأساس في التمثيل، لكن لاعب الكرة هو لاعب كرة، والممثل ممثل، هناك ممثلون لديهم مقومات حقيقية من الثقافة، لكنهم قلة نادرة".