بايدن في المركز الرابع.. "فوربس" تكشف عن قادة العالم الأعلى والأقل أجرا

احتل رئيس الوزراء السنغافوري، لورانس وونغ، مركز الصدارة بين قادة العالم باعتباره الأعلى أجرا سنويا، وفق مجلة "فوربس".

وأوضحت المجلة أن راتب رئيس الوزراء السنغافوري السنوي يعادل نحو 1.69 مليون دولار، مما يجعله الأعلى أجرًا في العالم.

وأضافت أنه "من حيث الدخل يتقدم بشكل كبير على الرئيسة السويسرية، فيولا أمهيرد، التي تحتل المركز الثاني براتب بلغ 570 ألف دولار سنويًا".

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ووفق "فوربس"، يحتل المركز الثالث في الترتيب رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، يليه الرئيس الأمريكي جو بايدن في المركز الرابع.

وقالت إن من تذيل القائمة، هم: المستشار النمساوي كارل نيهامر، ورئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لاكسون، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا.