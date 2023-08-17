"جريمة مروعة" في سوريا.. قتل أصهاره ثم انتحر

قتل رجل سوري نفسه بعد أن أطلق النار على أهل زوجته، في منطقة عين العرب (كوباني) بريف حلب شمال غرب سوريا.

وبدأت القصة، عندما أطلق شخص سوري النار على أصهاره؛ ما أدى لمقتل والد زوجته وشقيقها وإصابة 3 آخرين من العائلة ذاتها.

وما لبث الجاني أن أطلق النار على نفسه، فتوفي هو أيضا.

وتداولت حسابات إخبارية من "كوباني" صور الضحايا، واصفة ما حدث بـ"الجريمة المروعة".