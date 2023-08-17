"جريمة مروعة" في سوريا.. قتل أصهاره ثم انتحر
قتل رجل سوري نفسه بعد أن أطلق النار على أهل زوجته، في منطقة عين العرب (كوباني) بريف حلب شمال غرب سوريا.
وبدأت القصة، عندما أطلق شخص سوري النار على أصهاره؛ ما أدى لمقتل والد زوجته وشقيقها وإصابة 3 آخرين من العائلة ذاتها.
وما لبث الجاني أن أطلق النار على نفسه، فتوفي هو أيضا.
وتداولت حسابات إخبارية من "كوباني" صور الضحايا، واصفة ما حدث بـ"الجريمة المروعة".
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه "لم ترد معلومات حتى الآن عن دوافع ارتكابه الجريمة".
ونقل عن مصادر ترجيحاتها، بأن سبب الحادثة "مشاكل وخلافات بين القاتل وأهل زوجته".
ولفت المرصد، إلى أن ذلك يأتي "في ظل الفوضى والانفلات الأمني المستشري ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية".