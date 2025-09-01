خبراء قانونيون يعلقون على احتمالية عفو ترامب عن "ديدي"

بينما يترقب مغني الراب شون "ديدي" كومبس النطق بالحكم في قضيته بتهم الاتجار بالبشر لأغراض جنسية، يثار التساؤل حول احتمال حصوله على عفو رئاسي محتمل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقد أشار بعض أعضاء فريقه القانوني إلى إمكانية السعي للعفو، بينما نفى آخرون تورطهم في أي مساعٍ رسمية بهذا الخصوص.

وأُدين شون ديدي كومبس، 58 عامًا، بتهمة نقل أشخاص لممارسة الدعارة، في حين برئ من تهمتي الابتزاز والاتجار بالجنس. ورغم تصريح ترامب بأنه على الأرجح لن يمنحه العفو، يرى بعض الخبراء القانونيين أن العوامل الشخصية والسياسية قد تلعب دورًا في القرار.

وأوضح المحامي مارك أوسلر لمجلة "بيلبورد" أن فريق كومز قد يستند إلى قيم الرئيس، مثل الولاء والشهرة، لمحاولة مناشدته بالعفو، بينما أشارت المحامية جين آن موراي إلى إمكانية الاعتراض على تطبيق قانون "مان" القديم باعتباره غير عادل، خصوصًا بعد براءة كومز من التهم الأكثر خطورة.

وشهدت محاكمة كومبس شهادات عدة أشخاص، بينهم حبيبته السابقة، حول مزاعم تتعلق بأفعال جنسية في حفلاته الخاصة، فيما علق محامو الضحايا على احتمال العفو، معتبرين أن الرئيس قد يتجنب التدخل لأسباب سياسية وأخلاقية.

ومن المقرر صدور الحكم في 3 أكتوبر المقبل، فيما يبقى احتمال حصول كومبس على العفو قرارًا نهائيًا بيد الرئيس، وسط متابعة إعلامية وجدل واسع حول هذه القضية.