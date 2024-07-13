تامر حسني: حققت أعلى إيراد في تاريخ السينما العربية بفيلم من إخراجي‎

أعرب الفنان المصري تامر حسني عن فخره بتحقيق فيلمه "بحبك" الذي قام بكتابته، وإخراجه، وتمثيله، وإنتاجه، أعلى إيرادات في تاريخ السينما العربية دوليًا، على حد وصفه.

وشارك تامر حسني فيديو لـ"بلوغر" يمتدح الفيلم عبر خاصية القصص المصورة عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، وعلق عليها، قائلاً: "كل الشكر لك.. الوقت يُظهر الحقائق، وفخور بأن أكبر إيراد في تاريخنا السينمائي العربي دوليًا يكون فيلمًا من إخراجي، لكل مجتهد نصيب".

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وكان الفنان تامر حسني قد تعرّض للعديد من الانتقادات من الجمهور والنقاد بسبب استحواذه على أغلب المهام في فيلم "بحبك"، منها: التأليف، والإخراج، والبطولة، والموسيقى التصويرية، فضلاً عن مستوى الفيلم الضعيف، بحسب نقاد.

وتجاهل تامر حسني الانتقادات، وظل يحتفل بإيرادات الفيلم، ويشارك جمهوره بشكل يومي حصيلة الإيرادات التي حققها فيلمه، سواءً في مصر أو في بعض الدول العربية.

وفيلم "بحبك" بطولة الفنان تامر حسني، ولعبت أمامه البطولة النسائية الفنانة هنا الزاهد، كما شارك في العمل الفنان حمدي الميرغني، ومجموعة من النجوم.

