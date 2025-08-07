دمعة أنقذتها.. امرأة تستفيق من الغيبوبة بأعجوبة (صور)

قبل لحظات فقط من بدء جراحة لاقتطاف أعضائها، فتحت دانيلّا جاليغوس عينيها، في مشهد لا يُصدق داخل أحد مستشفيات ألبوكيركي بولاية نيو مكسيكو.

الحكاية التي نشرتها "نيويورك تايمز" تكشف جانباً صادماً من ضغوط نظام التبرع بالأعضاء في الولايات المتحدة، حيث كادت امرأة حية تُحسب من الأموات.

دانيلّا، التي كانت بلا مأوى وتبلغ من العمر 38 عاماً في عام 2022، سقطت في غيبوبة وأبلغ الأطباء عائلتها أنها لن تتعافى.

ووافق الأقرباء على التبرع بأعضائها، غير أن شيئاً غير متوقع حدث عند تجهيزها للعملية، حيث ظهرت دموع في عينيها. وعندما طُلب منها أن ترمش، استجابت.

في تلك اللحظة، أدرك الطاقم الطبي أنها لا تزال على قيد الحياة، وسارعوا إلى وقف العملية. واليوم، دانيلّا تعيش وقد استعادت عافيتها بالكامل.

القصة لم تنتهِ عند هذا الحد؛ فوفقاً لشهادات من داخل مستشفى "Presbyterian" في ألبوكيركي، فإن منسقي خدمات التبرع بالأعضاء التابعين لـNew Mexico Donor Services أصرّوا على متابعة الجراحة، مدّعين أن حركة دانيلّا كانت "مجرد رد فعل انعكاسي"، إلا أن الفريق الطبي رفض الانصياع، وأنقذ حياتها.

دانيلّا، التي قدّمت شكوى رسمية إلى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، علّقت قائلة: "أشعر أنني محظوظة.. لكن فكرة أنني كنت على بُعد لحظات من النهاية لا تزال ترعبني".

اللافت أن هذه الحالة ليست الوحيدة. حيث استعرضت "ذا تايمز" حالات مشابهة، مثل "ميستي هوكينز" التي استيقظ قلبها أثناء عملية الحصاد، لكنها توفيت لاحقاً.

وفي قضية أخرى، "أنثوني هوفر"، الذي أظهر تحسناً في وظائفه العصبية بعد أن قرر الأطباء التبرع بأعضائه، نجا هو الآخر من الموت لكنه خرج بإصابات عصبية.

ويقول الدكتور ويد سميث، اختصاصي الأعصاب بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو: "أعتقد أن هذه الحوادث أكثر شيوعاً مما نتصور".

ورغم أن الجهات المنظمة مثل New Mexico Donor Services تنفي التدخل في القرارات الطبية، فإن تضارب المصالح والضغط الزمني المرتبط بصلاحية الأعضاء يثيران مخاوف متزايدة حول أخلاقيات هذا النظام.