مخاوف من تصاعد عمليات الابتزاز الإلكتروني في العراق

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية مقداد الموسوي، لـ"إرم نيوز"، إنه "في الآونة الأخيرة كان هناك ارتفاع بجرائم الابتزاز الإلكتروني، مقابل ذلك كان هناك جهد أمني مضاعف للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد المجتمع العراقي والسلم الأهلي، فهذه الجرائم خلقت الكثير من المشاكل الأسرية والمجتمعية".

وأشار الموسوي إلى "التطور الكبير في الأداء الأمني والفني والاستخباراتي للقوات العراقية، فهناك سرعة كبيرة في كشف الكثير من هذه الجرائم والإطاحة بالعصابات والأشخاص المتورطين بأعمال كهذه، التي تصل عقوبتها إلى السجن من (10) إلى (14) سنة بحسب القوانين العراقية".

وكشف أن "وزارة الداخلية سجلت منذ بداية عام 2023 ولغاية شهر أكتوبر ما يقارب (1400) حالة ابتزاز، من بينها رجال لكن غالبية الضحايا من النساء، كما تمكنا من الإطاحة بأكثر من خمس عصابات متخصصة لتنفيذ هذه الجرائم بينهم رجال ونساء، إضافة إلى اعتقال العشرات من المبتزين الآخرين".

من جهته، قال رئيس المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، لـ"إرم نيوز"، إن "هناك ارتفاعا كبيرا وخطيرا بحالات الابتزاز بكافة المدن العراقية دون أي استثناء؛ وهذا الأمر كان سببا رئيسا في ارتفاع حالات الانتحار، وكذلك هروب الفتيات من ذويهن، وغيرها من المشاكل العائلية التي تصل إلى حد القتل بسبب بعض الأعراف العشائرية والاجتماعية".

وأضاف الغراوي أن "جرائم الابتزاز الإلكتروني من الجرائم الجديدة على المجتمع العراقي، ومع الارتفاع بمعدلات هذه الجرائم يجب على مجلس النواب العراقي، تشريع قانون خاص يعاقب ويحاسب كل من يرتكب ويشارك بهذه الجرائم، كما يجب وضع عقوبات مشددة تصل الى حد المؤبد، لكي يكون هناك ردع ووضع حد لهذه الظاهرة التي أصبحت تهدد النسيج المجتمعي".

وبين رئيس المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان أن "العراق يسجل أكثر من (160) حالة ابتزاز إلكتروني في الشهر الواحد، لكن نعتقد أن الأرقام الحقيقية أكثر من ذلك، فالكثير من الذين يتعرضون إلى الابتزاز يخشون تبليغ الجهات المختصة خشية من الفضيحة بحسب تعبيرهم، خصوصاً في المجتمعات ذات الأعراف العشائرية".

بالمقابل، قال الباحث الاجتماعي فالح القريشي، لـ"إرم نيوز"، إن "تصاعد جرائم الابتزاز الإلكتروني في العراق أصبح يخيف ويقلق الكثير من العوائل العراقية، خصوصاً أن هذه الجرائم تدفع لجرائم أخرى مثل القتل وكذلك الانتحار، وغالبية أسباب تلك الجرائم هي بدوافع مادية".