كشف الطالب موسى، المقيم بمحافظة المنيا جنوب مصر، تفاصيل مقطع الفيديو الذي تصدر الترند مؤخرا حيث قام بسجدة شكر لله بمجرد معرفته بنبأ نجاحه في الثانوية العامة.

وقال موسى، إنه يوم ظهور النتيجة كان يشعر بتوتر شديد، موضحا أنه كان موجودا في محل عمله بأحد المطاعم.

ولفت إلى أنه بمرور الوقت ازداد شعوره بالتوتر وأصبح لا يطيق الانتظار لمعرفة النتيجة الخاصة به، وشعر وكأنه فقد السيطرة على أعصابه.

وأشار إلى أنه بعد ذلك تلقى اتصالا هاتفيا من أسرته ليخبروه بأنه نجح وحصل على مجموع 83% بالشعبة الأدبية، موضحا أنه فور سماعه لهذا الخبر لم يشعر بنفسه وسجد على الأرض يشكر الله على كرمه بعد ظهور النتيجة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الفيديو على نطاق واسع، معجبين بحسن سلوك الطالب واجتهاده وسعيه الشريف للإنفاق على نفسه في سن مبكرة.