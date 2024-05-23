مخرج فيلم "بنقدر ظروفك" يرد على منتقدي أحمد الفيشاوي

ردَّ أيمن مكرم، مخرج الفيلم المصري "بنقدر ظروفك"، الذي يلعب بطولته الفنان أحمد الفيشاوي على منتقدي الأخير، بسبب ظهوره الصادم في مقطع مصور خلال العرض الخاص للفيلم، وهو في حالة غير طبيعية ويعاني من عدم اتزان وترنح والتلعثم في الكلام بشكل واضح.

واستنكر المخرج، التقاط مقطع الفيديو، معتبرًا إياه تصرفًا غير مهني و"اختلاسًا" غير لائق واختراقًا لخصوصية الفنانين، إذ إنّ الفيشاوي لم يكن على منصة مثل السجادة الحمراء ومن حق المصورين التقاط الصور له، على حد قوله.

وأوضح أيمن مكرم أنه من خلال التجربة الشخصية والتعامل عن قرب بعيدًا عن الانطباعات المسبقة، يستطيع أن يؤكد أنّ الفيشاوي شخص ملتزم ويأتي في موقع التصوير قبل الموعد بساعة للتحضير الجيد للشخصية ويتعامل مع الجميع بروح ودودة واحترافية.

واعتبر أنّ الفيشاوي لديه مواصفات الممثل العالمي من حيث اللغات والموهبة ولم يخرج كل ما لديه من طاقات وإمكانات، لكنه يحتاج إلى المزيد من التركيز وبذل جهد أكبر.

وسبّب أحدث ظهور لأحمد الفيشاوي صدمة واسعة وجدلاً كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات لمظهره وسلوكه.

ورجّح بعض المعلقين أن يكون الفيشاوي، الذي ارتدى بنطالًا أقرب ما يكون لملابس النساء، في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر معين.

ويتناول فيلم "بنقدر ظروفك" قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية، ويشارك فيه كل من مي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول.