الجيش الإسرائيلي يصدر أمرا لجميع سكان مدينة غزة بالإخلاء
تقييمات أولية.. زلزال أفغانستان دمر 5230 منزلا في 49 قرية

تقييمات أولية.. زلزال أفغانستان دمر 5230 منزلا في 49 قرية
جانب من آثار الزلزال الذي ضرب أفغانستان المصدر: أ ف ب
إرم نيوز
09 سبتمبر 2025، 4:16 ص

أظهرت التقييمات الأولية للأمم المتحدة بشأن تأثير الزلزال المميت الأخير في أفغانستان تدمير 5230 منزلا وتضرر 672 آخرين في 49 قرية، فيما لم تتمكن الأمم المتحدة  من الوصول إلى الغالبية العظمى من القرى النائية.

وقالت شانون أواهارا، رئيسة تنسيق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان، يوم الاثنين، إن الطرق المتضررة في شرق البلاد الوعرة والجبلية، حيث ضرب الزلزال الذي بلغت شدته 0ر6 درجات، جعلت من الصعب للغاية تقييم الأضرار في 441 قرية متأثرة. وأضافت أن سلسلة من الهزات الارتدادية، تراوحت شدتها بين 2ر5 و6ر5، زادت من صعوبة التقييم.

 وقع الزلزال في 31 أغسطس/آب، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 2200 شخص، ومن المرجح أن يرتفع هذا الرقم مع انتشال المزيد من الجثث.

وتقدر الأمم المتحدة أن الزلزال أثر على نحو 500 ألف شخص، أكثر من نصفهم أطفال، وبعضهم من الأفغان الذين تم إعادتهم قسرا من باكستان وإيران.

وأوضحت أواهارا أن الوصول إلى المناطق الأكثر تضررا كان صعبا للغاية، إذ استغرق الوصول من جلال آباد، أكبر مدينة قريبة من منطقة الزلزال، إلى مركز الكارثة نحو ست ساعات ونصف على الطريق الوحيد، وهو مسار ضيق ذو حارة واحدة محفور على جانب الجبل، مع حواجز من الصخور الناجمة عن الانهيارات الأرضية.

وأشارت إلى أن العديد من المركبات، بما فيها الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية، كانت تحاول الوصول إلى الوادي لمساعدة السكان.

