لطيفة التونسية تكشف عن ألبوم غنائي مع الراحل زياد الرحباني

أثارت الفنانة التونسية لطيفة تفاعلا واسعاً بعد كشفها عن ألبوم غنائي مشترك مع الموسيقار اللبناني الراحل زياد الرحباني، تم تسجيله بالكامل قبل وفاته، ولم يخرج للجمهور حتى الآن.

وقالت لطيفة، في تصريح لها، إن الألبوم جاهز منذ مدة طويلة، مؤكدة أن حقوق التنازل عن الأعمال محفوظة لديها، وأن موعد إصداره كان مقررا العام الماضي.

ولفتت لطيفة التونسية إلى أن ظروفاً نفسية وأحداثًا مؤلمة على الساحة حالت دون ذلك، مشيرة إلى أن تلك الظروف أثرت عميقاً في وجدانها.

ووصفت الفنانة التونسية هذا التعاون بأنه كان "حلم عمرها"، معتبرة أن العمل يحمل طابعاً فنياً خاصاً يعكس بصمة زياد الرحباني الإبداعية.

وأعربت عن حزنها الشديد لرحيله، قائلة إن "خسارته مؤلمة وكبيرة"، مؤكدة أنها كانت تتحضر منذ سنوات لليوم الذي ستغني فيه من ألحانه.

يذكر أن لطيفة ظهرت في مقاطع مصورة تم تداولها على نطاق واسع، وهي تغالب دموعها وتبكي خلال مراسم تشييع زياد الرحباني.