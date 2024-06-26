حلاق مغربي يهاجم طليقته وينحر زوجها

أقدم شاب يعمل حلاقا في المغرب على قتل زوج طليقته بواسطة سلاح أبيض، بينما أصيبت هي بجروح جراء الاعتداء.

ووفق موقع "هسبرس" المحلي، فإن المرأة كانت متزوجة عرفيا من الجاني، وانفصلا قبل نحو 5 سنوات، عندما كانت حاملا، ولاحقا أنجبت طفلا يبلغ الآن 6 سنوات.

وقبل فترة من الوقت، عقدت المرأة قرانها على شاب عشريني (المجني عليه) في حفل عائلي قبيل عيد الأضحى، واستقرا في الدار البيضاء بحكم عمل الزوج في محطة تابعة لقطاع النقل.

وقرر الزوجان زيارة عائلة المرأة بمناسبة عيد الأضحى في منطقة الجديدة، إلا أنه وأثناء مرورهما من أمام محل الطليق (الحلاق) قرر تتبع خطاهما، ووجه طعنات لطليقته في البداية، قبل أن يقوم بنحر زوجها من عنقه، ليسقط من فوره ميتا، ويلوذ الحلاق بالفرار.

وإثر ذلك، تم نقل الزوجين إلى المستشفى، حيث تمكن الأطباء من إنقاذ حياة الزوجة، إلا أن الزوج كان قد فارق الحياة.