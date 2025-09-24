تعاني "تضخم الكلى".. رحمة أحمد تكشف تطورات حالتها الصحية

كشفت الفنانة المصرية رحمة أحمد، بطلة الأجزاء الثلاثة الأخيرة من المسلسل الكوميدي الشهير "الكبير أوي"، عن آخر تطورات حالتها الصحية، عقب نقلها إلى أحد مستشفيات العاصمة القاهرة مساء الثلاثاء، إثر تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.

وأوضحت رحمة، في تصريحات إعلامية، أنها تعاني تضخماً في الكلى، مشيرة إلى تحسن طفيف في حالتها، حيث تم نقلها صباح اليوم الأربعاء من قسم العناية المركزة إلى قسم الرعاية المتوسطة، وسط متابعة طبية دقيقة، وفق تعبيرها.

ووجهت الفنانة الشابة رسالة إلى جمهورها ومحبيها، طالبتهم فيها بـ"تكثيف الدعاء لها" لتجاوز هذه المحنة الصحية، معربة عن امتنانها لما لقيته من دعم واهتمام واسع على مدار الساعات الماضية.

من جانبها، أكدت مصادر مقرّبة من رحمة أحمد أن دخولها المستشفى جاء بعد شعورها بـ"دوار شديد وإعياء عام"، ما استدعى خضوعها لفحوصات وتحاليل عاجلة لتشخيص حالتها بدقة.

وتأتي هذه الأزمة الصحية بعد تصريحات سابقة لرحمة كشفت فيها عن مرورها بحالة من الاكتئاب الحاد، ما أدى إلى فقدانها الشهية بشكل ملحوظ، وانخفاض وزنها بشكل مفاجئ خلال فترة وجيزة، نافية خضوعها لأي عملية تجميل أو جراحة من أي نوع.