في يوم زفافه.. أمباني يفاجئ نجوم بوليوود بـهدية ثمينة (فيديو)

فاجأ الابن الأصغر لرئيس شركة "ريلاينس إندستريز"، والملياردير الهندي، موكيش أمباني، أصدقاءه المقربين من نجوم بوليوود والمشاهير، بهدية فريدة بمناسبة يوم زفافه.

وشهد يوم الجمعة تتويج احتفالات دامت نحو سبعة أشهر، بعقد قران أنانت أمباني، على راديكا ميرشانت، ابنة قطبي صناعة الأدوية فيرين وشيلا ميرشانت، حيث تزوجا في حفل كبير أقيم في مركز "جيو" العالمي للمؤتمرات في مومباي.

ووفق موقع "بزنس توداي"، شهد الحفل حضور أبرز نجوم وملوك بوليوود وأساطير الرياضة في الهند، وعلى رأسهم، شاروخان، ورانفير سينغ، ورانبير كابور، وعلياء بهات، وكريتي سانون، وأنانيا بانداي، وشانايا كابور، وآيشواريا راي، وفارون دهاوان، وراجينيكانث، وأنيل كابور، وبريانكا شوبرا مع نيك جوناس.

ووصل الاحتفال إلى ذروته مع عروض الرقص المثيرة التي قدمها رانفير سينغ وبريانكا شوبرا، وظهور مفاجئ لراجينيكانث، الذي انضم إلى رانفير في أداء حيوي لأغنية "Galla Goodiyan".

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وبالطبع، فإن الهدايا الثمينة جزء من العرس، الذي أذهل العالم، والتي فاجأ بها أنانت أمباني أصدقاءه المقربين من نجوم بوليوود، من بينهم شاروخان ورانفير سينغ، حيث قدم لهم ساعات "أوديمار" الثمينة، إذ تجاوزت قيمة الساعة الواحدة مئتي ألف دولار.

وتتميز كل ساعة، وهي تحفة فنية من Audemars Piguet، بعلبة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا، وخلفية من الكريستال الياقوتي، وتاج مقفل بمسمار.

ويتميز القرص ذو اللون الذهبي الوردي بنمط Grande Tapisserie وعدادات زرقاء وعقارب Royal Oak المضيئة.

وتشتمل حركة Manufacture Caliber 5134 ذاتية الملء على تقويم دائم مع مؤشر الأسبوع واليوم والتاريخ والقمر الفلكي والشهر والسنة الكبيسة والساعات والدقائق، مع احتياطي طاقة لمدة 40 ساعة.

كما تأتي مع سوار من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا، ومشبك قابل للطي AP، وحزام إضافي من جلد التمساح الأزرق، كما إنها مقاومة للماء حتى عمق 20 مترًا.

ووثق حساب Celebrity Watch Spotter في "إنستغرام"، ارتداء نجوم بوليوود للهدية القيمة، لافتًا إلى أن قيمتها تصل إلى مئتي ألف دولار.

كما رصد الحساب ذاته سابقا، ساعة العريس أنانت، نجل أغنى رجل في آسيا، مبينًا أن قيمتها تفوق مليوني دولار.