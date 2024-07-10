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بـ"إمكانيات هائلة".. هكذا سيكون أطول برج رياضي في السعودية (صور)

بـ"إمكانيات هائلة".. هكذا سيكون أطول برج رياضي في السعودية (صور)
جزء من مشروع المسار الرياضي في الرياض
قحطان العبوش
قحطان العبوش
10 يوليو 2024، 5:19 م

كشفت السعودية، اليوم الأربعاء، عن الشكل الخارجي الذي سيظهر عليه برج رياضي فريد تبنيه في العاصمة الرياض على مسار رياضي طموح سيكون عند اكتماله الأطول في العالم.

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 وأظهرت صورة لتصميم البرج، تفاصيل الشكل الخارجي، بينما سيضم في داخله مجموعة من الملاعب والصالات التي تتيح ممارسة مختلف أنواع الرياضات داخل البرج.

ويقع البرج على طريق الأمير محمد بن سلمان في الرياض، وسيبلغ ارتفاعه 130 مترًا بمساحة 84 ألف متر مربع.

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ويشمل البرج أعلى جدار تسلق في العالم بارتفاع يصل إلى 98 مترًا، كما سيتوّج البرج بأعلى مضمار للجري في العالم بطول 250 مترًا.

وتتيح صالات البرج ومرافقه للرياضيين المحترفين والهواة وذوي الاحتياجات الخاصة، ممارسة ألعاب كرة السلة وكرة القدم الخماسية والتنس والاسكواش وهوكي الجليد والرماية والقفز المظلي الداخلي والكثير من الألعاب الأخرى.

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وسيكون البرج عند اكتماله، أبرز معالم مشروع المسار الرياضي، وهو مشروع طموح يتجاوز طوله 135 كيلومترًا، ويمتد بين شرق مدينة الرياض وغربها، ويضم مسارات مشجرة للمشاة والدراجات الهوائية والخيل ومرافق رياضية متنوعة.

 

ويربط مشروع بين المسار الرياضي، وادي حنيفة، غرب مدينة الرياض، ووادي السلي في شرقها، كما يتضمن أكثر من 4.4 ملايين متر مربع من المساحات الخضراء المفتوحة، ونحو 50 موقعًا للرياضات المتنوعة.

وتستهدف السعودية من مشروع المسار الرياضي والبرج الرياضي الذي سيتوسطه، تحسين جودة الحياة في مدينة الرياض من خلال تشجيع ممارسة الرياضة، وتمكين المجتمع من ممارسة نمط حياة صحي، وفق ما يقول القائمون على المشروع.

السعودية

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