اتهامات بالتحرش تلاحق بطل مسلسل "لعبة الحبار"

يواجه بطل مسلسل سكويد غيم "لعبة الحبار" الممثل أوه يونغ سو دعوة قضائية بالاعتداء بعد أن اتهمته امرأة بلمسها بشكل غير لائق في العام 2017.

وذكرت محكمة المقاطعة في مدينة سيونغنام بكوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن الممثل أوه يونغ الحائز على جائزة غولدن غلوب، وجّه له المدعون الاتهام، الأسبوع الماضي، بشأن هذه المزاعم، وأن محاكمته ستبدأ، في فبراير المقبل، بحسب ما ذكره موقع قناة "الحرة".

لكن كيم ميونغ أون، وهو مسؤول في مكتب المدعي العام في سيونغنام، قال إنه لا يمكنه تأكيد تفاصيل محددة حول قضية أوه، والتي تم الإبلاغ عنها لأول مرة من قبل وسائل الإعلام المحلية الأسبوع الماضي.