اتهامات بالتحرش تلاحق بطل مسلسل "لعبة الحبار"
يواجه بطل مسلسل سكويد غيم "لعبة الحبار" الممثل أوه يونغ سو دعوة قضائية بالاعتداء بعد أن اتهمته امرأة بلمسها بشكل غير لائق في العام 2017.
وذكرت محكمة المقاطعة في مدينة سيونغنام بكوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن الممثل أوه يونغ الحائز على جائزة غولدن غلوب، وجّه له المدعون الاتهام، الأسبوع الماضي، بشأن هذه المزاعم، وأن محاكمته ستبدأ، في فبراير المقبل، بحسب ما ذكره موقع قناة "الحرة".
لكن كيم ميونغ أون، وهو مسؤول في مكتب المدعي العام في سيونغنام، قال إنه لا يمكنه تأكيد تفاصيل محددة حول قضية أوه، والتي تم الإبلاغ عنها لأول مرة من قبل وسائل الإعلام المحلية الأسبوع الماضي.
وجاء في شكوى قدمتها امرأة مجهولة أنه، في ديسمبر 2021، قام يونغ سو بإجراء اتصال جسدي غير مرغوب فيه، في العام 2017، خلال اجتماع.
وينفي الرجل ارتكاب أي مخالفة، مؤكدًا أنه لم يمسك يديْ المرأة إلا ليريها الطريق وهما يتجولان حول بحيرة.
وذكرت قناة "جي تي بيسي"، أن "أوه" قدَّم اعتذارًا للمرأة، ليس لأنه اعترف بالاتهامات الموجهة إليه ولكن لأن المرأة أخبرته، كما يُزعم، أنها لن تثير أي مشكل حول الحادثة إذا اعتذر.