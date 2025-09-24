ترامب: أردوغان بنى جيشاً هائلاً قوياً ويستخدم الكثير من معداتنا

منوعات

وفاة عنصر من الدفاع المدني السوري بحرائق ريف اللاذقية

حرائق في ريف اللاذقيةالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز

أعلن مدير الدفاع المدني السوري، منير مصطفى، اليوم الأربعاء، وفاة عنصر الدفاع المدني علاء جناورو، الذي ارتقى متأثراً بإصابته أثناء مشاركته في إخماد الحرائق المندلعة في ريف اللاذقية.

وقال مصطفى في منشور على منصة "إكس": "ببالغ الحزن نودّع اليوم زميلنا البطل علاء جناورو الذي ارتقى متأثراً بإصابته أثناء إخماد حرائق ريف اللاذقية"، مشيداً بتفانيه وإخلاصه في أداء واجبه الإنساني.

وأضاف أن جناورو كان مثالاً للتفاني. تطوع في صفوف الدفاع المدني قبل ثماني سنوات، وكرّس حياته لحماية السوريين، مشيراً إلى أن حلمه كان إعادة بناء سوريا، وقد رحل وهو يسير في طريق ذلك الحلم.

وتتواصل الحرائق لليوم الرابع على التوالي في مناطق بريف اللاذقية، إذ تعيق سرعة الرياح وصعوبة التضاريس عمل فرق الإطفاء، وسُجلت خلال عمليات الإخماد إصابات في صفوف العاملين وخسائر في المعدات، كما نزح عدد من السكان. وغطت سحب الدخان أجزاء من مدينة اللاذقية.

