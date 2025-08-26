"كلام فارغ".. إلهام شاهين تعلق على أنباء تدريس سيرتها الذاتية

في ظل ما تشهده الساحة الفنية من تصاعد في تداول الأخبار غير المؤكدة، تبرز شائعة تدريس مسيرة الفنانة، إلهام شاهين، ضمن المناهج التعليمية في مصر كأحد أهم الأنباء الفنية البارزة المُثيرة للجدل، في الساعات الماضية، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونفت الفنانة إلهام شاهين، بشكل قاطع ما تم تداوله، مؤخرًا، على منصات التواصل الاجتماعي، بشأن رغبتها في إدراج سيرتها الفنية ضمن المناهج الدراسية المصرية.

ردُّ إلهام شاهين

وأكدت في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة، مطالبة من روّج الشائعة أو صدَّقها أن يُبرز المقطع المرئي المزعوم الذي تحدثت فيه بهذا الشأن.

وأضافت قائلة: "أريد أن ينشروا لي ما قلته في المقطع المرئي الذي يزعمون أنهم شاهدوني فيه أقول إنني أرغب في تدريس مسيرتي الفنية في المناهج التعليمية؛ أي شخص يدّعي ذلك فليُثبت كلامه؛ هذه الشائعة مثل غيرها تُطلق ضدي دون سند أو دليل؛ لو كان هناك مقطع مرئي حقيقي فليعرضْ على الرأي العام".

كلام فارغ

ورفضت شاهين تحميل هذه الشائعة أي قدر من المصداقية، مؤكدة أن كل ما يصدر عنها معروف ومُوثّق بالصوت والصورة، وأن الجمهور يدرك تمامًا الفرق بين الحقيقة والتلفيق، مشددة على أن الناس "لن يسكتوا" إن كانت قد قالت ما يُشاع عنها، وفق تعبيرها.

ولدى سؤالها عن استمرار تعرّضها لحملات ممنهجة، أوضحت أن مثل هذه المحاولات لا تثير الرأي العام ضدها، مُضيفة: "الناس يعرفون أنني لم أقل شيئًا مما يُنسب لي"، على حد تعبيرها.

وأضافت بنبرة ساخرة: "هو أنا لو قلت حاجة كان الناس هتسكت؟ بل كانوا فضحوا الدنيا، كل حاجة موثّقة، وطالما لا يوجد دليل، فكل ما يُقال فبركة وكلام فارغ".

دراما رمضان 2026

وفي سياق منفصل، تطرّقت شاهين إلى موضوع مشاركتها الدرامية في موسم رمضان 2026، موضحة أن قرار مشاركتها من عدمه لم يُحسم بعد، ولم تُحدد بعد أي أعمال فنية ستخوض بها السباق الرمضاني المقبل.